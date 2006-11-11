کارگروه رسانه های گروهی ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، براساس مصوبه هیات وزیران در فروردین 82 و پس از آن با استناد به حکم شماره 46490-63 مورخ 10/4/85 استاندار تهران ، تشکیل این کارگروه در برنامه کاری استانداری تهران قرار گرفته و صبح امروز نخستین جلسه این کارگروه برگزار شد.

بنابراین گزارش ، رئیس کارگروه رسانه های گروهی ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان تهران، در این جلسه ضمن معرفی نمایندگان عضو این کارگروه، گفت: براساس آئین نامه پیشنهادی ما به استانداری، این کار گروه هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد و در شرایط بحران و اضطرار با تشخیص رئیس به تعداد مورد نیاز جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد.

اصغر امیرنیا در خصوص وظایف کارگروه رسانه های عمومی اظهار داشت: این وظایف شامل ارایه آموزش های تخصصی با استفاده از تجربیات اساتید و صاحب نظران امر مدیریت بحران ، شناسایی و تعیین گروه های آموزش جو و اولویت بندی آنها، تعیین و ارایه مطالب آموزشی برای گروه های مختلف، آموزش در سطح مراکز دولتی و غیر دولتی در زمینه مدیریت بحران، ایجاد زمینه جلب مشارکت مردمی در مورد پیشگیری مقابله و بازسازی (مدیریت بحران) و مشارکت دادن فعال سازمان های ذیربط در امر آموزش مدیریت بحران است.

وی با اشاره به اینکه هماهنگی و ایجاد وحدت رویه میان رسانه ها در خصوص اخبار مرتبط با مدیریت بحران در استان تهران، از مهم ترین اهداف تشکیل این کارگروه در استانداری تهران بوده است ، یادآور شد: متاسفانه در مواقع بروز بحران و سوانح غیر مترقبه شاهد اعمال موازی کاری ها از سوی بسیاری دستگاه های فعال در این زمینه بوده و هستیم لذا اخبار ضد و نقیضی از سوی اصحاب رسانه برای انعکاس اخبار مرتبط منتشر می شود و متولی خاصی برای پاسخگویی در این زمینه وجود ندارد لذا با ایجاد این کارگروه به دنبال رفع این گونه مشکلات و اطلاع رسانی دقیق و به موقع به مردم و مسوولان هستیم.

به اعتقاد امیرنیا ، احصاء نیازهای وقایع به وقوع پیوسته و انعکاس سریع آن به جامعه باید از رسانه های گروهی و جمعی دنبال شود تا از این طریق هم جنبه اطلاع رسانی برای جامعه بحران زده فراهم شود و هم انعکاس اخبار مربوطه به شرایط اقلیمی مناطق آسیب دیده طوری انتشار یابد که حساسیت عمومی را برانگیخته و در جلب مشارکت های دولتی و مردمی موثر واقع شود.

رئیس کارگروه رسانه های گروهی ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان تهران ، در ادامه پیشنهاد داد: در هر یک از جلسات این کارگروه ، ضمن حضور نماینده یکی از کارگروه های این ستاد ، موضوعی به صورت متمرکز و از پیش تعیین شده مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفته و در پایان هر جلسه یک راهکار علمی و عملی تدوین و ارایه شود.

اگرچه نمایندگان شبکه پنج سیما ، خبرگزاری های ایرنا ، ایسنا ، فارس ، مهر ، ایلنا ، میراث ، شبکه خبر صدا و سیما ، رادیو تهران ، شبکه خبر دانشجو ، باشگاه خبرنگاران جوان ، شبکه رادیویی پیام و روزنامه همشهری باید به عنوان اعضای کارگروه رسانه های گروهی ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان تهران در این جلسه حضور پیدا می کردند اما جلسه امروز کارگروه تنها با حضور مسئولان این کارگروه و خبرنگاران خبرگزاری مهر و روزنامه همشهری برگزار شد.