به گزارش خبرنگار مهر، آنیتا مظفری عصر پنجشنبه در نشست هماهنگی روز خبرنگار در استان بوشهر اظهار داشت: خبرنگاران نقش بسیار مهمی در جامعه دارند و به عنوان پلی بین مسئولان و مردم محسوب می‌شوند.

وی بر لزوم برگزاری باشکوه برنامه‌های روز خبرنگار تاکید کرد و ادامه داد: در سال‌های گذشته تلاش‌های خوبی برای برگزاری مراسم روز خبرنگار صورت گرفته و امسال نیز امیدواریم مراسمی باشکوه برگزار شود.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر اضافه کرد: این اداره کل همچون سال‌های گذشته در راستای تقدیر از خبرنگاران که در راستای اطلاع‌رسانی و انعکاس خبر فعالیت دارند برگزاری روز خبرنگار را از وظایف خود می‌داند.

وی اظهار داشت: خانه مطبوعات در تحقق برنامه‌های اداره کل در این حوزه نقش اساسی دارد که باید از مجموعه خانه مطبوعات در دوره قبل و جدید تشکر کنیم.

مظفری خاطرنشان کرد: امیدوارم با همکاری خانه مطبوعات و اهالی مطبوعات و رسانه بتوانیم برنامه‌ای در شان این روز برگزار کنیم.

مازیار هوشمند مدیرعامل خانه مطبوعات ضمن اعلام نظر و پیشنهاد در خصوص اجرای برنامه این روز، آمادگی هرگونه همکاری با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر را اعلام کرد.

در ادامه این جلسه حاضرین نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص بهتر برگزار کردن روز خبرنگار بیان کردند.