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۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۱۲

سلطانی فر در اردوی تیم های ملی کشتی:

بیشتر به کشتی سر زده‌ام تا فوتبال/ منتظر خبرهای خوش از کشتی هستیم

بیشتر به کشتی سر زده‌ام تا فوتبال/ منتظر خبرهای خوش از کشتی هستیم

وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد که در مدت فعالیتش در این مسئولیت بیشتر در مسابقات و اردوهای کشتی حضور داشته است تا فوتبال.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر که عصر امروز پنجشنبه در اردوی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران حضور پیدا کرده بود در جمع ملی پوشان گفت: خیلی ها می گویند که وزرا و مسئولان به فوتبال می رسند درحالی که در هشت ماهی که بنده مسئولیت داشتم بیشترین مسابقاتی که حضور پیدا کردیم کشتی بوده تا فوتبال.

وزیر ورزش ادامه داد: البته از جهاتی هم ارزش این را دارد چون ما بیشترین مدال طلا جهانی و المپیک را در این رشته داشته ایم و شرایط مناسبی که ورزش دارد هم از قبال همین رشته کسب شده است که در میادین بین المللی افتخار آفرین بوده است.

سلطانی فر خاطرنشان کرد:  با نسل جدیدی که در حال بروز هستند خبرهای خوشی را در آینده از کشتی خواهیم داشت. از رسول خادم تشکر می کنم که با تمام وجود و عشق و علاقه کار می کند. از کادر سرپرستی و فنی هم تشکر می کنم که برای کشور افتخار آفرینی می کند.

مسعود سلطانی فر در پایان گفت: در مسابقاتی که بعد از المپیک در پیش داریم امیدوارم مثل گذشته دستارودهای بزرگی برای کشتی داشته باشد تا بتوانیم برای المپیک ۲۰۲۰ آماده شویم و در بازیهای آسیایی جاکارتا هم نتیجه مطلوبی کسب کنیم.

کد مطلب 4049484
رضا خسروي

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