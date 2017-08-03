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۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۴۴

مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل؛

ثبت‌نام مجدد از داوطلبان ریاست هیئت فوتبال اردبیل آغاز می‌شود

ثبت‌نام مجدد از داوطلبان ریاست هیئت فوتبال اردبیل آغاز می‌شود

اردبیل - مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل از آغاز ثبت‌نام مجدد از داوطلبان ریاست هیئت فوتبال این استان در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرد: فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای بر ثبت نام مجدد کاندیداهای ریاست هیئت فوتبال استان اردبیل تاکید کرده است.

وی در تشریح مفاد این نامه اضافه کرد: نامه ای از فدراسیون فوتبال به امضای دبیرکل فدراسیون به اداره ورزش و جوانان استان رسیده که در آن نامه اعلام شده به دنبال سفر مهدی تاج به اردبیل و تشکیل جلسات متعدد لازم است نسبت به ثبت نام مجدد داوطلبان ریاست هیئت فوتبال استان اقدام شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تصریح کرد: براین اساس تاریخ و چگونگی ثبت نام طی اطلاعیه ای در روزهای آینده به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

وی بیان داشت: با آغاز ثبت نام و بعد از رسیدگی به صلاحیت این افراد از سوی مراجع قانونی، نامزدهای نهایی مشخص و با برگزاری مجمع هیئت فوتبال انتخابات برگزار خواهد شد.

گفتنی است برگزاری انتخابات هیئت فوتبال استان اردبیل به دلیل اختلاف هیئت فوتبال و اداره ورزش و جوانان طی دو سال گذشته به تعویق افتاده است.

در سفر اخیر رئیس فدراسیون فوتبال به اردبیل برگزاری این انتخابات از مسیر قانونی، یکی از خواسته های مهم فوتبال دوستان و دست اندرکاران فوتبال استان اردبیل بود.

کد مطلب 4049494
محمد میرزایی ناطق

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