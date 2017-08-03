به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرد: فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای بر ثبت نام مجدد کاندیداهای ریاست هیئت فوتبال استان اردبیل تاکید کرده است.

وی در تشریح مفاد این نامه اضافه کرد: نامه ای از فدراسیون فوتبال به امضای دبیرکل فدراسیون به اداره ورزش و جوانان استان رسیده که در آن نامه اعلام شده به دنبال سفر مهدی تاج به اردبیل و تشکیل جلسات متعدد لازم است نسبت به ثبت نام مجدد داوطلبان ریاست هیئت فوتبال استان اقدام شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تصریح کرد: براین اساس تاریخ و چگونگی ثبت نام طی اطلاعیه ای در روزهای آینده به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

وی بیان داشت: با آغاز ثبت نام و بعد از رسیدگی به صلاحیت این افراد از سوی مراجع قانونی، نامزدهای نهایی مشخص و با برگزاری مجمع هیئت فوتبال انتخابات برگزار خواهد شد.

گفتنی است برگزاری انتخابات هیئت فوتبال استان اردبیل به دلیل اختلاف هیئت فوتبال و اداره ورزش و جوانان طی دو سال گذشته به تعویق افتاده است.

در سفر اخیر رئیس فدراسیون فوتبال به اردبیل برگزاری این انتخابات از مسیر قانونی، یکی از خواسته های مهم فوتبال دوستان و دست اندرکاران فوتبال استان اردبیل بود.