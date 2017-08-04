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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۱۵

آزمون کاردانی به کارشناسی برگزار شد/ اعلام نتایج در شهریورماه

آزمون کاردانی به کارشناسی برگزار شد/ اعلام نتایج در شهریورماه

آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته بعدازظهر امروز جمعه ۱۳ مرداد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۶ برای ۲۰ کد رشته امتحانی که پذیرش آنها براساس آزمون است در بعد از ظهر جمعه ۱۳ مرداد ۹۶ در ۷۴ شهرستان و ۸۳ حوزه‌ امتحانی مربوطه برگزار شد.

تعداد ۸۱ هزار و ۸۷۲ داوطلب در ۲۰ کدرشته امتحانی با آزمون این دوره ثبت نام کردند. پذیرش در سایر رشته های این دوره بر اساس سوابق تحصیلی بود.

فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۱۵ آغاز شد.

براساس برنامه زمانی پیش بینی شده، فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی در دهه آخر شهریورماه ۹۶ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

کد مطلب 4049512

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    نظرات

    • محمد IR ۱۱:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
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      با سلام کنکور کاردانی به کارشناسی رشته برق عجیب سخت بود خیلی خیلی سخت بود هیچ کس فکر نمیکرد انقدر سخت باشه ریاضی و تحلیل و فیزیک والکترونیک که اصلا نمیشد طرفشون بری

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