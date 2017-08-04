آزمون کاردانی به کارشناسی برگزار شد/ اعلام نتایج در شهریورماه

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۶ برای ۲۰ کد رشته امتحانی که پذیرش آنها براساس آزمون است در بعد از ظهر جمعه ۱۳ مرداد ۹۶ در ۷۴ شهرستان و ۸۳ حوزه‌ امتحانی مربوطه برگزار شد.

تعداد ۸۱ هزار و ۸۷۲ داوطلب در ۲۰ کدرشته امتحانی با آزمون این دوره ثبت نام کردند. پذیرش در سایر رشته های این دوره بر اساس سوابق تحصیلی بود.

فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۱۵ آغاز شد.

براساس برنامه زمانی پیش بینی شده، فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی در دهه آخر شهریورماه ۹۶ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.