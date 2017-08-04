قبولی ۷۴۷هزار نفر در کنکور/ انسانی و پیام نور دارای بیشترین ظرفیت

به گزارش خبرنگار مهر، نتیجه اولیه آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ ساعت ۱۸ (۶ بعداز ظهر) روز یکشنبه ۱۵ مرداد ۹۶ به صورت کارنامه بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به آدرس: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

انتخاب رشته کنکور ۹۶ برای مجازین به انتخاب رشته نیز از روز ۱۹ مردادماه آغاز می شود و تا ۲۳ مردادماه ۹۶ ادامه خواهد داشت. داوطلبان باید پس از مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی باید کد رشته های تحصیلی مورد علاقه خود را مشخص کرده و به ترتیب اولویت در فرم انتخاب رشته اینترنتی خود درج کنند.

آزمون سراسری سال ۹۶ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ تیرماه در ۳۷۲ شهرستان و ۴۷۸ حوزه امتحانی در کشور و ۲۷ حوزه در ۲۳ کشور دنیا با حضور ۹۳۰ هزار و ۲۰۸ داوطلب برگزار شد.

بر اساس ظرفیتی که تاکنون در دفترچه های انتخاب رشته اعلام شده است، گروه علوم انسانی با ۳۱۰ هزار و ۹۲۵ نفر بیشترین ظرفیت پذیرش را دارد و پس از آن گروه ریاضی با ۲۳۵ هزار و ۴۹۷ نفر و پس از آن ظرفیت گروه علوم تجربی با ۱۵۸ هزار و ۵۸۲ نفر در رده بعدی قرار دارد.

ظرفیت گروه هنر ۱۹ هزار و ۲۹۲ نفر و گروه زبان های خارجی ۲۳ هزار و ۵۹۶ نفر است. مجموع ظرفیت ۷۴۷ هزار و ۸۹۲ نفر است.

ظرفیت پذیرش دوره روزانه در گروه علوم ریاضی و فنی ۵۲ هزار و ۵ نفر، دوره روزانه در گروه علوم تجربی ۴۷ هزار و ۴۸۹ نفر، دوره روزانه در گروه علوم انسانی ۲۵ هزار و ۷۶۳ نفر، دوره روزانه در گروه هنر ۳ هزار و ۶۸۲ نفر و دوره روزانه در گروه زبان های خارجی ۳ هزار و ۹۹۲ نفر است. در مجموع ظرفیت پذیرش در دوره روزانه دانشگاه ها ۱۳۲ هزار و ۹۳۱ نفر است.

در واقع حدود یک پنجم ظرفیت به دوره روزانه اختصاص دارد.

دوره های دیگر شامل نوبت دوم (شبانه)، پردیس خودگردان، مشترک، مجازی (الکترونیکی) دانشگاه های دولتی، سهمیه مناطق محروم، دانشگاه فرهنگیان (ویژه داوطلبان آزاد)، دانشگاه فرهنگیان (ویژه شاغلین آموزش و پرورش)، دانشگاه ها و مؤسسات غیرانتفاعی، مجازی (الکترونیکی) مؤسسات غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور است.

ظرفیت دانشگاه پیام نور در گروه های آزمایشی ریاضی و فنی ۷۸ هزار و ۷۸ نفر، در گروه علوم تجربی ۶۵ هزار و ۶۷۲ نفر، در گروه علوم انسانی ۲۲۲ هزار و ۵۶۰ نفر، در گروه هنر ۵ هزار و ۹۱۰ نفر و در گروه زبان های خارجی ۱۲ هزار و ۹۵۰ نفر است. در مجموع ظرفیت این دوره ۳۸۵ هزار و ۱۷۰ نفر است.

ظرفیت نوبت دوم (شبانه) در گروه های آزمایشی ریاضی و فنی ۱۱ هزار و ۴۱۴ نفر، در گروه علوم تجربی ۶ هزار و ۸۹۱ نفر، در گروه علوم انسانی ۶ هزار و ۶۲۵ نفر، در گروه هنر ۷۵۳ نفر و در گروه زبان های خارجی ۱ هزار و ۹۷ نفر است. در مجموع ظرفیت این دوره ۲۶ هزار و ۷۸۰ نفر است.

ظرفیت پردیس خودگردان در گروه های آزمایشی ریاضی و فنی ۷۲۵ نفر، در گروه علوم تجربی ۲ هزار و ۱۱۷ نفر، در گروه علوم انسانی ۱۰۵ نفر، در گروه هنر ۳۰ نفر و در گروه زبان های خارجی ۳۵ نفر است. در مجموع ظرفیت این دوره ۳ هزار و ۱۲ نفر است. بیشترین ظرفیت به گروه علوم تجربی تعلق دارد.

ظرفیت موسسات غیر انتفاعی در گروه های آزمایشی ریاضی و فنی ۸۹ هزار و ۸۳۶ نفر، در گروه علوم تجربی ۲۸ هزار و ۵۵۹ نفر، در گروه علوم انسانی ۴۸ هزار و ۲۰۹ نفر، در گروه هنر ۸ هزار و ۸۵۵ نفر و در گروه زبان های خارجی ۵ هزار و ۱۰۱ نفر است. در مجموع ظرفیت این دوره ۱۸۰ هزار و ۵۶۰ نفر است. بیشترین ظرفیت این موسسات به گروه ریاضی و فنی تعلق دارد.

جدول گروه های آزمایشی به همراه تعداد داوطلبان و میزان ظرفیت پذیرش

گروه آزمایشی تعداد داوطلب کل ظرفیت پذیرش ظرفیت پذیرش روزانه علوم ریاضی و فنی ۱۴۸ هزار و ۵۰۰ نفر ۲۳۵ هزار و ۴۹۷ نفر ۵۲ هزار و ۵ نفر علوم انسانی ۱۸۴ هزار و ۱۹۵ نفر ۳۱۰ هزار و ۹۲۵ نفر ۲۵ هزار و ۷۶۳ نفر علوم تجربی ۵۸۰ هزار و ۵۷۰ نفر ۱۵۸ هزار و ۵۸۲ نفر ۴۷ هزار و ۴۸۹ نفر هنر (با احتساب علاقمندی سایر گروه ها) ۶۱ هزار و ۹۸۵ کارت صادر شد ۱۹ هزار و ۲۹۲ نفر ۳ هزار و ۶۸۲ نفر زبان های خارجی (با احتساب علاقمندی سایر گروه ها) ۱۱۸ هزار و ۴۶۷ کارت صادر شد ۲۳ هزار و ۵۹۶ نفر ۳ هزار و ۹۹۲ نفر

جداول ظرفیت گروه های آزمایشی به تفکیک دوره های مختلف