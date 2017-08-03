جشن میلاد امام رضا (ع) در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار اردبیل شامگاه پنج شنبه در حاشیه این مراسم به ضرورت ترویج آموزه های دینی با برگزاری برنامه های متنوع تاکید کرد.

حمید لطف اللهیان با بیان اینکه شهرداری اردبیل با رویکرد فرهنگ سازی در مناسبت های مختلف برنامه هایی را اجرا می کند، اضافه کرد: هدف از برگزاری این برنامه ها ترویج فرهنگ ها و سنت های حسنه است.

وی افزود: اردبیل از دیرباز به شهر دارالارشاد و مهد تشیع شناخته می شود و در رویدادهای مذهبی شهرداری اجرای برنامه های فرهنگی و معنوی را وظیفه آگاهی بخشی خود می داند.

شهردار اردبیل با تبریک ولادت با سعادت امام رضا (ع) متذکر شد: در شهری که به مهد تشیع شناخته می شود، برگزاری میلادیه ها بخشی از برنامه های مفرح شهرداری است.

لطف اللهیان با اشاره به اجرای پروژه های عمرانی متعدد در پیرامون دریاچه شورابیل اضافه کرد: به ویژه در فصل گردشگری، برنامه های متنوع در منطقه نمونه گردشگری شورابیل برگزار می شود تا مورد استفاده گردشگران نیز قرار گیرد.