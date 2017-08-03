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۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۲۲:۰۶

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد؛

جمع آوری دو فرآورده فاقد مجوز «لارجر» و «فموشن» از بازار

جمع آوری دو فرآورده فاقد مجوز «لارجر» و «فموشن» از بازار

روابط عمومی سازمان غذا و دارو، نسبت به جمع آوری دو فرآورده فاقد مجوز با نام های «لارجر» و «فموشن» از سطح عرضه اقدام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان غذا و دارو  اعلام کرد: با توجه به بازدید های صورت پذیرفته توسط کارشناسان اداره کل فراورده های طبیعی سنتی و مکمل، دو محصول لارجر و فموشن شرکت نوش داروی البرز به علت نامشخص بودن محل تولید، عدم تایید نام تجاری و موارد مصرف  قید شده بر روی بسته بندی، مورد تایید سازمان غذا و دارو نیستند.

بنابر گزارش روابط عمومی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور  موظف شده اند که نسبت به جمع آوری فرآورده های مورد اشاره از سطح عرضه اقدام لازم و فوری انجام دهند از مصرف کنندگانی که این محصولات را در سطح عرضه مشاهده می کنند خواست موارد را به معاونت های غذا و دارو اعلام و یا با شماره تلفن ۶۶۴۰۵۵۶۹ سازمان غذا و دارو را برای انجام اقدامات قانونی مطلع نمایند.

کد مطلب 4049538
حبیب احسنی پور

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