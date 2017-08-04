فوت کردن شمع تولد عامل انتقال باکتری های بیماری زا

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه کلمسون آمریکا گسترش باکتری ها را در زمان فوت کردن شمع تولد قبل از برش کیک بررسی کردند.

به گفته محققان، باکتری ها بخش غیراجتناب زندگی هستند که تقریبا در تمامی تماس های انسانی وجود دارند. چه مفید و چه بیماری زا، مهم است بدانید که این باکتری ها چگونه منتقل شده و با راه های جلوگیری از آلودگی آشنا شوید.

بیماری های ناشی از باکتری های بیماری زا که به سرعت از طریق جمعیت منتشر می شوند، دغدغه اصلی سلامت عمومی جامعه امروز هستند.

محققان عنوان می کنند بعد از فوت کردن شمع ها، احتمال انتقال باکتری ها به کیک به شکل قابل توجهی افزایش می یابد.

به گفته محققان با فوت کردن شمع ۱۴۰۰ درصد احتمال انتقال باکتری های مجرای تنفسی شخص فوت کننده به سطح کیک وجود دارد و ممکن است به فردی که بعداً آن کیک را می خورد منتقل شود.

محققان در این مطالعه کیک مصنوعی با استفاده از فوم پلی استایرن ساختند. بعد از آن لایه‎ای از فویل روی آن پوشاندند و شمع‎ها را روی آن قرار دادند. از برخی از شرکت‎کنندگان در این آزمون خواستند کمی پیتزا بخورند و شمع را فوت کنند. البته به غیر از پیتزا ۱۱ نوع خوراکی دیگر هم به داوطلبان داده شد.

نتیجه این آزمایش نشان داد خوردن هر نوع غذا مقدار باکتری اضافه شده به سطح کیک را به اندازه‎ای خاص افزایش می‎دهد و البته میانگین آن ۱۴ هزار برابر است.

با این حال محققان تاکید دارند این باکتری‎ها معمولا باعث بیماری نمی‌‏شوند و این مطلب فقط برای اطلاع از مقدار باکتری‎ای که با فوت کردن شمع روی کیک اضافه می‌‏شود.

یکی از محققان این آزمون مدعی شده باکتری‎های روی کیک معمولا باعث بیماری نمی‌‏شوند و تنها در مواردی خاص که فرد مریضی واگیردار داشته باشد می‌‏تواند احتمال ابتلا به بیماری را افزایش دهد.