به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، یک منبع در وزارت خارجه عربستان ادعا کرد که مسئولان ایران از ابتدای این حادثه به وقت کشی روی آورده اند تا جایی که به طرف ایرانی در مورد آمادگی تیم عربستانی برای حضور در ایران جهت بررسی این حادثه و اطلاع از نتایج آن، اطلاع داده شده است.

منبع مذکور افزود: عربستان ۲۵ تا ۲۹ دسامبر ۲۰۱۶ را برای اعزام تیم مشخص کرد و بعد از گذشت ۴ ماه، طرف ایرانی خواستار مشخص شدن تاریخ جدید شد و سوم ژوئیه ۲۰۱۷ برای اعزام این تیم مشخص شد و ایران نیز با آن موافقت کرد، ولی تهران بعد از بیانیه وزارت خارجه عربستان، سرانجام ۱ آگوست ۲۰۱۷ در یادداشت رسمی موافقت خود را اعلام کرد.