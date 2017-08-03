به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات آمادگی جسمانی بانوان دستگاه های اجرایی به میزبانی شهرستان خرم آباد به مناسبت دهه کرامت در سالن ورزشی استانداری لرستان برگزار شد.

این مسابقات با حضور ۱۴ اداره و سازمان با ترکیب تیم هایی از شهرداری، اداره کل بهزیستی، اداره کل امور مالیاتی، شرکت نفت، شرکت مخابرات منطقه لرستان، شرکت آب و فاضلاب، کمیته امداد امام خمینی(ره)، استانداری لرستان، اداره کل نوسازی مدارس، اداره ورزش وجوانان، جهادکشاورزی، سپاه پاسداران، اداره کل فنی وحرفه ای و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد برگزار شد.

در رده سنی ٢٠ تا٢٩ سال پریا بابایی، گلناز نصیری و ارغوان یاراحمدی رتبه های اول تا سوم را کسب کردند. در رده سنی ٣٠ تا ٣٩ سال مریم جعفری، شهناز مرادی میر و مریم سهرابی به رتبه های اول تا سوم دست یافتند.

همچنین در رده سنی ٤٠ سال مژگان علی پناه، پریسا قبادی و مژگان گودرزی در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

مقام های اول تا سوم تیمی این دوره از مسابقات به سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، سازمان جهاد کشاورزی و شرکت مخابرات رسید.

بر اساس این گزارش، در پایان مسابقات تیم مخابرات که دارای رفتار و منش ورزشی بودند کاپ اخلاق را کسب کردند.