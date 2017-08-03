موقعیت های زیادی از دست دادیم/ نفت آبادان آینده خوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر مهدی ترابی پس از پیروزی ۳ بر ۲ تیمش برابر نفت آبادان در ورزشگاه دستگردی گفت: یک فوتبال خوب را ارائه دادیم فکر می کنم همه کسانی که در ورزشگاه بودند بازی ما را تحسین کرد. ما کاملا حاکم میدان بودیم و موقعیت های زیادی را هم از دست دادیم و اگر بدشانس نبودیم می توانستیم تعداد گلهایمان را بیشتر کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: ما در هفته های آینده بهتر خواهیم شد. جوانانی در تیم ها بازی می کنند که امیدهای آینده فوتبال هستند و مطمئن باشید هر چه از زمان بازیهای بگذرد شرایط سایپا بهتر از گذشته خواهد شد.

ترابی در خصوص نفت آبادان نیز گفت: نفتی ها بازی خوبی از خود ارائه دادند آنها هفته گذشته هم توانستند استقلال تهران را شکست دهند و فکر می کنم این تیم در هفته های آینده می تواند بازیهای به مراتب بهتری از خود ارائه دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این برد را فراموش می کنم زیرا بازیهای سختی را پیش روی داریم و باید تمام تمرکزمان برای دیدارهای آینده مان باشد.