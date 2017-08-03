شهادت یک شهروند شیعی دیگر توسط نظامیان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، نظام آل سعود از دو ماه و نیم پیش به بهانه سرکوب عناصر مسلحی که به نیروهای پلیس عربستان حمله کردند، ساکنان شهر شیعه نشین عوامیه را مجبور به ترک محل سکونتشان کرده اند.

رسانه ها و فعالان دولتی عربستان روایت های متناقضی از چگونگی قتل این شهروند شیعه داشته اند.

منابع خبری سعودی اعلام کردند که مردان مسلح اتوبوسی را که حامل غیرنظامیان در حال خروج از عوامیه بود به رگبار بستند که در نتیجه آن یک نفر کشته و یک نفر نیز زخمی شد.

اما فعالان محلی می گویند فرد کشته شده به نام محمد الرحیمانی در حالی که به چند نفر از ساکنان العوامیه برای خروج از این شهر کمک می کرد به ضرب گلوله نیروهای امنیتی سعودی کشته شد.

مقامات سعودی اطلاعات بسیار اندکی از وضعیت العوامیه منتشر کرده اند. اما تصاویر و فیلم های منتشر شده به وسیله ساکنان و فعالان محلی نشان می دهد این شهر عملا به یک منطقه جنگی تبدیل شده است و ساختمان های بسیاری بر اثر برخورد گلوله توپخانه آسیب دیده اند و خیابان ها و گذرگاه ها مملو از ویرانه های ساختمان ها هستند.

مردم محلی می گویند تا کنون بیش از ۲۰ هزار نفر از ساکنان عوامیه به شهرها و مناطق امن مجاور رفته اند. طی یک هفته گذشته دست کم ۱۲ نفر کشته شده اند که سه نفر از آنان از نیروهای پلیس و ۹ نفر نیز غیرنظامی هستند.