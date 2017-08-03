به گزارش خبرنگار مهر، سید امین میر علایی پنجشنبه‌شب در نخستین شب‌شعر ملکوت هشتم در سالن گیت بوستان اهواز اظهار کرد: امام رضا (ع) در سال ۲۰۰ وارد ایران شده و سال ۲۰۳ نیز به شهادت رسیدند؛ ایشان در ایران حضور داشته، ساکن بوده و زندگی کرده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: آن روزی که امام رضا (ع) وارد ایران شدند، رگه‌هایی از تشیع در برخی نقاط خاصه در نیشابور، قم و برخی شهرها مثل شهر ری وجود داشت.

وی یادآور شد: مقام معظم رهبری فرمودند خوزستان دروازه تشیع و ایران هم نقطه مهمی برای عالم تشیع در جهان است.

میرعلایی یادآور شد: امام رضا (ع) در سفر به اهواز بیمار شده و در محلی که امروز مدفن علی ابن مهزیار است و مثل نگینی این شهر را در برگرفته امام رضا (ع) در مسجد آن زمان استراحت کرده و دیدارهای مردمی داشتند؛ بعد هم درخواست ساقه نیشکر کرده و بعد از تناول بیماری‌شان بهبود پیدا می‌کند.

این استاد دانشگاه بیان کرد: اهواز بعد از کوفه دومین پایگاه خوارج بود و امروز خوشبختانه سرسوزنی شاهد غیر شیعه نیستیم. امام بعد از ترک اهواز از طریق رامهرمز به ارنجان بهبهان رفتند و آنجا هم قدمگاه بسیار معتبری هست.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دهه کرامت و میلاد امام هشتم (ع) حوزه هنری استان نخستین شب‌شعر رضوی را برگزار می‌کند. در این محفل معنوی و ادبی تعدادی از شاعران به قرائت آثار خود در مدح و منقبت حضرت ثامن‌الحجج (ع) و ائمه اطهار (ع) پرداختند.

این شب‌شعر با شعرخوانی شاعران آستان قدس رضوی از جمله قاسم صرافان، هادی جانفدا، محمد نیک، سید رضا یعقوبی آل برگزار شد. همچنین شاعران سید محمدمهدی شفیعی، سید علیرضا شفیعی، محدثه الماسی، زهرا شعبانی در بخش شعر فارسی و مرتضی حیدری آل کثیر و محمد حزباوی در بخش شعر عربی در این شب‌شعر سروده‌های خود را تقدیم امام هشتم (ع) کردند.

در پایان نیز از هادی جانفدا، سید رضا یعقوبی آل، محمد نیک، قاسم صدافان، قاسم شاهد، حاج عباس حزباوی، مرتضی حیدری آل کثیر، سید علیرضا شفیعی، سید مهدی شفیعی، محدثه الماسی، وحید کیانی، زهرا شعبانی، فردین کوراوند و سعید تکلومنش تقدیر شد.