به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پاری‌سن ژرمن پنجشنبه شب به طور رسمی از عقد قرارداد با نیمار جونیور خبر داد. به گزارش دیلی میل، این قرارداد ۵ ساله بوده که مبلغ انتقال آن ۲۲۲ میلیون یورو برآورد شده است.

بعد از ظهر روز پنجشنبه باشگاه بارسلونا اعلام کرده بود که مبلغ ۲۲۲ میلیون یورو را از نمایندگان پاری‌سن ژرمن دریافت کرده است. این باشگاه البته تاکید کرد همه جزییات را در اختیار یوفا قرار می دهد تا به تخلفات باشگاه پاریسی رسیدگی کنند.

در همین حال باشگاه پاری‌سن ژرمن اعلام کرد قرارداد رسمی با نیمار امضا شده و او به مدت پنج سال در پاری‌سن ژرمن توپ خواهد زد.

نیمار در باشگاه جدید خود پیراهن شماره ۱۰ را خواهد پوشید و از دستمزد هفتگی ۵۱۵ هزار پوندی برخوردار شده است.