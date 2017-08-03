به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام بلندپایه ارتش آمریکا در مصاحبه ای با این خبرگزاری از عزم ارتش این کشور برای اجرای رزمایشهای نظامی بیشتر در سطح جهان با هدف افزایش آمادگی خود در برابر روسیه و سایر تهدیدات جهانی خبر داد.

ژنرال «جان هیلی» سرتیپ نیروی هوایی آمریکا که رزمایشهای نظامی این کشور را در اروپا رهبری و هدایت می کند، اظهار داشت که مقامات آمریکا به لزوم کسب آمادگی بیشتر در برابر تهدیدات بسیار پیچیده در تمامی عرصه ها- زمینی، دریایی، هوایی، فضایی و سایبری- پی برده اند.

گفتنی است که تاکنون بازیهای جنگی (رزمایشهای نظامی) در مقیاس کوچک و با تمرکز جهانی برگزار شده اند؛ اما هدف اصلی ارتش آمریکا اجرای رزمایشهای چالش برانگیز بیشتر تا سال مالی ۲۰۲۰ است که با حضور نیروهایی از تمام مراکز فرماندهی رزمی آمریکا- ۹ مرکز فرماندهی- برگزار خواهد شد.

ژنرال هیلی در این مصاحبه گفت: «آنچه که ارتش آمریکا در نهایت به سمت آن در حال حرکت است، اجرای یک برنامه رزمایش نظامی جامع و جهانی است».

وی در ادامه گفت که این بازیهای جنگی و آموزشهای نظامی برای تمرین تعارض و مناقشات احتمالی ضروری هستند و لازم است که منعکس کننده ماهیت جهانی تهدیدات نظامی در دنیای امروز باشند؛ تهدیداتی همچون نبرد سایبری.

این ژنرال ارتش آمریکا با اشاره به اینکه نقطه تمرکز رزمایشهای نظامی تحت رهبری او در اروپا، کشور روسیه بوده است؛ گفت که مقامات آمریکا با دقتی بسیار رزمایشهای نظامی مسکو را که قرار است ماه آینده آغاز شود، تحت نظر خواهند گرفت.

گفتنی است که طبق ادعای کارشناسان، حدود ۱۰۰ هزار نیروی نظامی در رزمایش نظامی روسیه شرکت خواهند کرد.

هیلی همچنین گفت که ناظران نظامی از روسیه در رزمایشهای اخیر آمریکا و ناتو در منطقه دریای سیاه شرکت کردند؛ با این حال، روسیه از انجام دعوتی مشابه از ناظران ناتو و آمریکا برای شرکت در زمایشهای نظامی خود سرباز زده و بنابراین به ادعای هیلی، «روس ها به اندازه آمریکاییان شفاف عمل نمی کنند».

این در حالی است که مقامات مسکو می گویند که در رزمایشهای نظامی این کشور کمتر از ۱۳۰۰۰ هزار نیروی نظامی شرکت می کنند و بنابراین دعوت از ناظران خارجی ضرورتی ندارد.