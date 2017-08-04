خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: به هر کجای ایران که قدم بگذاری، از هر زن و مرد پیر و جوانی، از هر آنکه دلش باز و بسته است، از هر آنکه که مهربانی می‌کند و می‌بیند یا مملو از غم است، از هر آنکه دارا است و ندار و می‌تواند بخواند و بنویسد یا اکابر می‌رود، همه و همه با شنیدن نامش بغض می‌کنند، دلشان همچون کبوتری پر می‌کشد، خودشان را، اسمشان را، رسمشان را فراموش می‌کنند و تنها یک نام در قلب و مغزشان تکرار می‌شود «علی ابن موسی الرضا(ع)».

چگونه جایگاهی دارد که برای میلادش نمی‌توان مقدمه و مؤخره چید؟ چقدر وسیع و بی‌نهایت است که هزاران هزار کیلومتر از فلات ایران و میلیون‌ها قلب در سراسر جهان زیر سایه‌اش هستند؟

آیا برای وصفش نباید همچون مولانا به سماء درآییم و با صدای رسا بخوانیم:

بی همگان بسر شود بی تو بسر نمی‌شود

داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی‌شود

دیده عقل مست تو چرخه چرخ پست تو

گوش طرب به دست تو بی تو بسر نمی‌شود

جان ز تو جوش می‌کند دل ز تو نوش می‌کند

عقل خروش می‌کند بی تو بسر نمی‌شود

کدام لحظه می‌تواند قابل قیاس باشد با ثانیه‌های قدم گذاشتن بر صحن امن و امانش؟ کجای جهان از حرم مسیحای ایران آرامش بخش‌تر است؟ وقتی خودش به بدرقه‌ات می‌آید، آنجا که ناخواسته اشک از چشمانت سرازیر می‌شود و برای حرمت نگه داشتن سر به زیر می‌اندازی، کجای دنیا غلامی و خدمت این‌گونه شیرین است؟

آقای مهربانی‌ها! علی بن موسی الرضا! من و همه عاشقانت نمی‌توانیم ایران را، خاکش را و حال و هوایش را بدون شما، با این تصور که زیر پرچمتان نباشیم تصور کنیم! تا ایران ایران بود خاک تشنه‌اش برای وصل شما روزشماری می‌کرد و تا ایران ایران است همچو نگینی گران‌بها شما را با همه هستی‌اش نگه خواهد داشت.

ای آبروی سرزمینم! ای مبدأ و مقصد دلتنگی‌ها! ای شاهراه کربلا! بر ما با تمام بدی‌هایمان نفس گرمی مسیحایی‌ات را بدم و مگذار تا در زمانه‌ای غمبار و پر غبار تلف شویم!

انتقال مطالب فراوان علمی و پزشکی زیاد از امام رضا(ع) به نسل‌های بعدی

مدیر پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از ابعاد وجودی امام رضا(ع) مسئله تسلط علمی ایشان است تا جایی از ایشان مطالب علمی و حتی پزشکی زیادی نیز وجود دارد و امروز ما مبحثی به عنوان طب الرضا در طب سنتی داریم.

حجت الاسلام حمیدرضا مطهری افزود: تسلط امام رضا(ع) بر مسائل علمی زمان خودشان به حدی بود که مأمون با اهداف زیادی از جمله بهره بردن از این منبع عظیم ایشان را به مرو فراخواند.

وی با بیان اینکه مأمون اهداف دیگری داشت که جای بررسی بیشتر دارد، گفت: در دوره مأمون فرقه‌ها و گروه‌های مختلف افکار و عقاید مختلفی در جامعه مطرح و افرادی باورهای خودشان را به شیوه سؤال بیان می‌کردند که البته بزرگان دربار مأمون و حتی خود مأمون از پاسخگویی به آن‌ها عاجز بودند، لذا وی مجبور به فراخواندن امام رضا(ع) به مرو شد، هرچند اهداف دیگری نیز داشت.

روابط وسیع امام با غرب و شرق جهان اسلام

مطهری با بیان اینکه امام رضا(ع) از موقعیت علمی بالایی برخوردار بودند و این خود موجب برتری ایشان نسبت به عالمان زمانه خود بود، تأکید کرد: به ایشان از مناطق مختلف نامه‌نگاری می‌شد، به‌گونه‌ای که یک‌بار در حضور مأمون فرمودند که من در مدینه بودم و نامه‌های من در شرق و غرب جهان اسلام خوانده می‌شد.

مدیر پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: این مطلب دو نکته بسیار مهم دارد، اول اینکه ارتباطات امام رضا(ع) در سراسر جهان اسلام تا چه اندازه وسیع بود و دوم اینکه نشانم بدهد جایگاه و فضل ایشان به اندازه‌ای بود که منبع رجوع افراد از سراسر جهان بودند.

به گفته وی امام رضا(ع) در میان دانشمندان مختلف چه در بین اهل سنت و چه سایر ادیان با استفاده از باورهای همان گروه به مناظره می‌پرداختند و همین اندیشه‌های وسیع ایشان را نشان می‌دهد.

امام رضا(ع) «عالم آل محمد(ص)» است

یکی دیگر از اساتید حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های مهم ائمه معصومین(ع) جایگاه برجسته علمی آن‌ها نسبت به سایرین در زمانه زندگی‌شان است، در بحث تقلید هم اگر نگاه کنیم می‌بینیم که تنها جایز است جاهل از عالم تقلید کند، اما تقلید عالم از عالم یا عالم از جاهل جایز نیست، بنابراین امام معصومه باید حتماً در مسائل علمی زمان خود سرآمد باشد.

دلیل ملقب شدن امام رضا(ع) به عالم آل محمد(ع) مناظرات علمی ایشان با علما و دانشمندان سایر ادیان بود

قاسم جعفری افزود: واقعیت این است که هرچند ائمه به این مقام منصوب و جانشین پیامبر شدند، اما باید علاوه بر نصب، از جایگاه علمی بالایی نیز برخوردار باشند تا دیگران در مقابل این بلندی جایگاه احترام گذاشته و آن را بپذیرند.

وی با بیان اینکه در خصوص امام رضا(ع) این سطح برجسته‌تر نیز شده است، اضافه کرد: یکی از صفاتی که ایشان به آن شهره هستند لقب «عالم آل محمد(ص)» است، دلیل این موضوع نیز احتمالاً برمی‌گردد به بحث مناظرات علمی ایشان که در زمانه حیاتشان اتفاق افتاد.

به گفته جعفری، همان‌گونه که اوج مسائل فقهی در زمانه زندگی امام باقر(ع) و امام صادق(ع) بود، اوج تبحر علمی ائمه(ع) نیز در زمانه امام رضا(ع) اتفاق افتاد.

وی تأکید کرد: دلیل ملقب شدن امام به عالم آل محمد(ع) به دلیل مناظرات علمی ایشان با علما و دانشمندان سایر ادیان و مذاهب با استفاده از داشته‌های کتب آن‌ها بود.

هرچه مناظرات سیاسی مأمون بیشتر می‌شد، نور علم امام گسترده‌تر می‌گشت

جعفری گفت: البته انگیزه برگزاری این جلسات از سوی مأمون بیشتر سیاسی بود، مأمون تلاش داشت تا با مغلوب کردن امام رضا(ع) در مناظرات، مشروعیت امامت ایشان نزد امت اسلامی را زیر سؤال ببرد، اما واقعیت این بود که هرچه این جلسات بیشتر تشکیل می‌شد، نور علم امام گسترده‌تر می‌شد.

مناظره امام رضا(ع) با پیروان ادیان از طریق کتب و منابع خودشان

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه اهل علم واقعی تواضع علمی دارند و زمانی که حجت بر آن‌ها تمام شود دیگر به دنبال مجادله نیستند، افزود: اما در عوض اگر از این ویژگی‌های بویی نبرده باشند به دنبال مجادله هستند، ظاهراً مأمون نیز برای اینکه بتواند شخصیت امام را خدشه‌دار کند نه عالمان دینی، بلکه مشهورترین افراد در صنعت مجادله را به مناظرات دعوت می‌کرد، در مقابل اما امام رضا(ع) هیچ زمان این جلسات را با وجود علم به نیت برگزاری آن ترک نکردند.

امروز یکی از بهترین ابزار گسترش اسلام واقعی و معارف قرآنی مناظرات علمی است

وی اضافه داشت: یک‌بار یکی از اصحاب امام قصد و نیت مأمون از برگزاری این مناظرات را نزد امام رضا(ع) مطرح کردند، حضرت در جواب فرمودند: تعجب مأمون زمانی بیشتر خواهد شد که ما با دانشمندان مسیحی و سایر ادیان با کتاب خودشان مناظره کنیم و این خود موجب می‌شود مأمون بیشتر متوجه اشتباهش شود.

به گفته جعفری، از مهم‌ترین فواید مناظرات علمی امام رضا(ع) این است که امروز یکی از بهترین ابزار گسترش اسلام واقعی و معارف قرآنی مناظرات علمی است.

ایجاد کرسی‌های دائمی نظریه‌پردازی در حوزه‌های علمیه

این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: لذا اگر رهبر معظم انقلاب بر کرسی‌های آزاد اندیشی تأکید دارند به همین دلیل است، اگرچه کرسی‌های نظریه‌پردازی در دانشگاه‌ها وجود دارد اما انتظار می‌رود کرسی‌های دائمی نظریه‌پردازی در حوزه‌های علمیه هم بر پایه مناظرات رضوی ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از ویژگی‌های امام رضا(ع) این بود که فرزند زمان خود بودند، گفت: فرزند زمانه خود بودن یعنی فتنه‌ها فرد را سرگردان نمی‌کند و به خوبی می‌داند که با حاکم، با مردم با سایر اقشار چگونه باید برخورد کند، با وجود اینکه مأمون با سؤالات پیچیده سعی در به چالش کشیدن امام داشت، اما حضرت رضا(ع) با استفاده از پاسخ‌هایی که ریشه قرآنی داشت پاسخ تمام سؤالات را می‌دادند و نشان دادند که چگونه قرآن کریم می‌تواند آینه عمل یک شیعه باشد.