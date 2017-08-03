آیپک تصویب لایحه قطع کمک مالی به تشکیلات خودگردان فلسطین را ستود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، «آیپک» لابی متنفذ و طرفدار رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا و «اتحادیه گروه یهودیان ارتدوکس آمریکا» اندکی پس از تصویب لایحه قطع کمک مالی آمریکا به تشکیلات خودگردان فلسطین، این اقدام قانونگذاران کنگره را ستودند.

آیپک با انتشار بیانیه ای مدعی شد: «آیپک سالیان بسیاری است که برای پایان دادن به فعالیت تشکیلات خودگردان فلسطین در حمایت از تروریسم و عقب نشینی از روند تعقیب صلح تلاش می کند».

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «این مصوبه مقرر می نماید چنانچه دولت آمریکا بتواند تضمین کند که تشکیلات خودگردان فلسطین گامهایی معتبر برای پایان دادن به خشونت علیه اسرائیلیان و آمریکائیان(!) برمی دارد، کمک مالی آمریکا برای همکاری امنیتی تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت و برنامه های کمک بشردوستانه نیز قطع نخواهد شد».

این در حالی است که رئیس هیأت نمایندگی تشکیلات خودگردان فلسطین در واشنگتن با انتقاد از تصویب این لایحه در کنگره آمریکا هشدار داد که این قانون به فرآیند صلح با رژیم صهیونیستی لطمه خواهد زد.

گفتنی است که کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا- که اکثریت آن را جمهوری خواهان تشکیل می دهند- روز پنج شنبه با ۱۶ رأی موافق در مقابل ۶ رأی مخالف طرح توقف کمک مالی به تشکیلات خودگردان- موسوم به «سند تایلر فورس»- را تصویب کرد.

این لایحه که از سوی «لیندسی گراهام» سناتور ایالت کارولینای جنوبی و «باب کورکر» از ایالت تنسی ارائه شد، تشکیلات خودگردان فلسطین را تا زمانی که به حمایت از اقدامات ضدصهیونیستی فلسطینیان ادامه دهد، از دریافت کمک های مالی آمریکا محروم می کند.

به گفته گراهام، تشکیلات خودگردان با تأیید اقدامات ضد صهیونیستی و شهید خطاب کردن کشته شدگان فلسطینی به دست نظامیان اسرائیلی، چنین اقداماتی را تشویق می کند.

این در حالی است که اقدامات هتاکانه شهرک نشینان صهیونیست علیه مقدسات فلسطینیان به ویژه در مسجدالاقصی همچنان ادامه دارد.