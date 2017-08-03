برج مسکونی ۸۶ طبقه دبی آتش گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، برج مسکونی ۸۶ طبقه در منطقه مارینا در دبی که بلند ترین برج مسکونی این شهر است، آتش گرفت.

به گفته اداره دفاع شهری دبی برج در حال حاضر تخلیه شده و ماموران در حال تلاش برای مهار آتش هستند.

هنوز گزارشی از میزان خسارت های این آتش سوزی اعلام نشده است.

در تصاویری که شهروندان از این آتش سوزی در شبکه های اجتماعی منتشر کرده اند دیده می شود که تکه‌های بزرگی در اثر آتش سوزی از برج جدا شده و به پایین می ریزد.

این برج پنجمین برج مسکونی بلند دنیاست و پیش از این نیز یک بار در سال 2015 آتش گرفته است.