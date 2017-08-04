مهم ترین عوامل کاهش موالید/ راهکارهای ترغیب فرزندآوری

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حمزه با انتقاد از اینکه کاهش نرخ موالید پیری جمعیت در کشور را به دنبال داشته است، گفت: متاسفانه فرزندآوری زوجین در مناطق توسعه یافته کاهش یافته و در مناطق کمتر توسعه یافته تمایل زوجین نسبت به فرزندآوری بیشتر است از این رو در پایتخت کشور با کاهش یک درصدی موالید روبرو هستیم.

وی، گسترش تک فرزندی و دو فرزندی را در کاهش موالید موثر دانست و تصریح کرد: سبک زندگی امروزی باعث شده زوجین تمایل چندانی نسبت به فرزندآوری نداشته و بیشتر به سمت تک فرزندی و دو فرزندی روی بیاورند؛ البته افزایش سن ازدواج نیز عاملی موثر در کاهش موالید است.

حمزه با بیان اینکه مقام معظم رهبری تاکید زیادی بر حفظ جمعیت جوان کشور دارند، تصریح کرد: ایشان بر این باور است که برای حفظ جمعیت جوان کشور باید مشکلات سد راه اشتغال و ازدواج جوانان رفع و به تامین مسکن آنها توجه شود.

وی با تاکید بر لزوم ارائه بسته های تشویقی مناسب به زوجین برای ترغیب آنها به فرزندآوری بیشتر، گفت: در واقع مهمترین عامل تاثیرگذار در کاهش موالید افزایش سن ازدواج و مشکلات و فقر اقتصادی است.

حمزه با انتقاد از اینکه دستگاه ها توفیق چندانی در اجرا و عملیاتی کردن سیاست های جمعیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نداشتند، تصریح کرد: هر چند جمعیت کشور به سرعت به سمت پیری پیش می رود اما متاسفانه با اجرای ضعیف این سیاست ها از سوی دستگاه ها مواجه هستیم؛ به نظر می رسد دستگاه ها برای اجرای این سیاست ها با کمبود بودجه مواجه هستند در این رابطه لازم است دستگاه هایی مانند وزارت تعاون، وزارت فرهنگ و وزارت راه و شهرسازی با همکاری موثر وزارت بهداشت در جهت اجرای این سیاست ها گام بردارند زیرا پیری جمعیت تهدیدی جدی برای کشور محسوب شده و آینده کشور را تهدید می کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه مشکل جمعیتی کشور تک بعدی نیست، گفت: در کنار توجه به رفع مشکلات سد راه فرزندآوری زوجین باید به فرهنگ سازی نیز توجه داشت تا افزایش فرزندآوری در جامعه و کشور ترویج شود.