اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح های نیمه تمام ایلام

محمدرضا مروارید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای فعال کردن طرح های نیمه تمام ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است.

وی گفت: در سال گذشته ۳۰ واحد از بنگاه های تولیدی و طرح های مسکوت در استان به چرخه تولید بازگشت داده شده است.

مروارید افزود: ۶۰ واحد باقی مانده است که به دلیل فرسودگی قطعات و لوازم آن می بایست تغییر خط دهند.

وی افزود: امسال ۴۰۰ میلیارد اعتبار برای طرح های صنعتی٬ کشاورزی با نرخ سود پایین اختصاص داده شده که ۱۰ درصد از سود تسهیلات آن واحدهایی که کارگر بر باشند از بودجه استانداری تامین می شود.

مروارید افزود: امیدواریم که با ایجاد و توسعه صنایع مختلف نفت، گاز و پتروشیمی در استان ایلام، شاهد کاهش جمعیت بیکاران استان که دغدغه اصلی خانواده ها است، باشیم.

وی گفت: آینده استان ایلام را در زمینه های مختلف به ویژه از نظر اقتصادی روشن می بینم.

استاندار ایلام تصریح کرد: تلاش و رایزنی های بسیاری برای آغاز عملیات اجرایی اتصال استان به شبکه راه آهن سراسری داشته ایم و بسیار امیدواریم امسال روند اجرای این پروژه که مورد خواسته عموم مردم استان است، آغاز شود.