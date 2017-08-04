محک احسان حدادی و حسن تفتیان در آوردگاه جهانی دوومیدانی

به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین دوره رقابت های دو و میدانی قهرمانی جهان از امشب در ورزشگاه لندن آغاز خواهد شد. تیم ملی ایران نیز با ترکیب احسان حدادی (پرتاب دیسک)، حسن تفتیان (۱۰۰ متر) و حسین کیهانی (۳۰۰۰ متر بامانع) در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.
برنامه زمان بندی ملی پوشان دو و میدانی ایران در رقابت های جهانی دو و میدانی لندن به شرح زیر است:
جمعه ۱۳ مرداد ماه
*مقدماتی پرتاب دیسک: احسان حدادی (ساعت ۲۲:۵۰)
* مقدماتی ۱۰۰ متر: حسن تفتیان (ساعت ۲۳:۵۰)
شنبه ۱۴ مرداد ماه
* نیمه نهایی ۱۰۰ متر:حسن تفتیان (ساعت ۲۲:۳۵ - در صورت صعود)
* فینال پرتاب دیسک: احسان حدادی (ساعت ۲۲:۵۶ - در صورت صعود)
یکشنبه ۱۵ مرداد ماه
* فینال ۱۰۰ متر:حسن تفتیان (ساعت ۰۱:۱۵ بامداد - در صورت صعود)
* مقدماتی ۳۰۰۰ متر بامانع: (ساعت ۱۳:۳۵ -حسین کیهانی)
چهارشنبه ۱۸ مردادماه
* فینال ۳۰۰۰ متر بامانع: حسین کیهانی (ساعت ۰۰:۴۰ بامداد - در صورت صعود)
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