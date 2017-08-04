برگزاری نخستین تمرین فرنگی کاران/ مدعیان امروز وزن کشی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان روزهای شنبه و یکشنبه (۱۴ و ۱۵ مردادماه) در شهر تامپره فنلاند برگزار می شود. اعضای تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان نخستین تمرین خود را برای حضور در این رقابت ها، صبح دیروز (پنج شنبه) در محل برگزاری این رقابت ها برگزار کردند.

بر اساس برنامه این مسابقات مراسم وزن کشی اوزان ۵۰، ۶۰، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم عصر امروز (جمعه) برگزار می شود و نمایندگان کشورمان به روی باسکول می روند تا رقابت های خود را از صبح فردا (شنبه) برگزار نمایند. مسابقات اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم نیز روز یکشنبه برگزار خواهد شد.

اسامی تیم اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:

۵۰ کیلوگرم: پویا دادمرز

۵۵ کیلوگرم: محمدجواد رضایی

۶۰ کیلوگرم: کرامت عبدولی

۶۶ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد

۷۴ کیلوگرم: محمد شربی نیازی

۸۴ کیلوگرم: آرمان علیزاده عبدولی

۹۶ کیلوگرم: امیرمحمد نوروزی

۱۲۰ کیلوگرم: امین میرزازاده

این تیم با هدایت حمید باوفا به عنوان مربی همراه با حسن حسین زاده، مهرداد اسفندیاری فر، روح اله میکائیلی و ایوب علایی به عنوان مربیان در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کرده است. مهدی شربیانی و حسن بابک نیز به عنوان سرپرست و مدیر تیم های ملی در کنار کشتی گیران و اعضای کادر فنی هستند.



همچنین برنامه رقابت های این تیم (به وقت ایران) نیز به شرح زیر است:

جمعه ۱۳ مردادماه

ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹:۱۵ وزن کشی اوزان ۵۰ ، ۶۰ ، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم کشتی فرنگی

شنبه ۱۴ مردادماه

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۳۰ و ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۰ ، ۶۰ ، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹:۱۵ وزن کشی اوزان ۵۵ ، ۶۶ ، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

یکشنبه ۱۵ مردادماه

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۳۰ و ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۵ ، ۶۶ ، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم کشتی فرنگی