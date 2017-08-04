دولت نسبت به حسابرسی وزارتخانه هادقت داشته باشد/بانک هااصلاح شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی صبح جمعه در مراسم جشن میلاد امام رضا(ع) در مشهد اظهارکرد: وقتی امام رضا(ع) ولایتعهدی مامون را پذیرفتند تنها اجبار نبود و امام می دانستند دشمن می خواهد با شبهات اعتقاد مردم را از بین ببرد.

وی افزود: امام رضا (ع) می دانستند در دربار مامون امکان مناظره و شکست مذاهب انحرافی را دارند و در این راستا ولایتعهدی مامون را پذیرفتند.

وی افزود: دلیل دیگر این است که با الهام الهی توجه به این نکته داشته اند که مهم ترین پایگاه تشییع ایران است و اگر به ایران بیایند این کشور را پایگاه فرهنگ اهل بیت (ع) خواهند کرد.

مرجع عالیقدر جهان تشییع تصریح کرد: بیش از ۲۰ میلیون زائری که هر سال به مشهد می آیند نشان می دهد اینجا پایگاه اهل بیت (ع) و باعث افتخار ایرانیان است.

دولت وزارتخانه ها را حسابرسی کند

وی در ادامه بیان کرد: در جامعه اگر حسابرسی ضعیف باشد باخبر می شویم در وزارت خانه ای هزاران میلیارد تومان تلف شده یا در جای نا مناسب هزینه شده که باید گفت اگر حسابرسی باشد مشکلات حل شده و مردم راضی می شوند.

مکارم شیرازی تصریح کرد: امیدواریم دولت مردان توجه داشته باشند و حسابرسی ها با دقت و قوی انجام شود. نباید همه صحبت از عدم اشتغال و رکود اقتصادی بکنند و باید ببینیم دیگران چه کار کردند و ما نیز از آن روش ها استفاد کنیم.

مرجع عالیقدر جهان تشییع تاکیدکرد: وقتی بانک ها سود ۳۰ درصدی می گیرند و درآمدکارخانه ها ۱۰ درصد است معلوم است که کارخانه ورشکست می شود و باید سیستم بانکی ما اصلاح شود تا تولید رونق گیرد.

وی در ادامه بیان کرد : در دنیای امروز گروه هایی در دنیا حکومت می کنند که از خداوند نمی ترسند و بنابراین امنیت را از دنیا گرفته اند و نباید حوادثی که در جامعه رخ می دهد ساده از کنارش بگذریم و همه چیز را باید تجزیه و تحلیل کنیم.

مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: تجریه من نشان می دهد هیچ بن بستی درمسائل اجتماعی و فردی وجود ندارد و نباید در برابر دشمن منفعل بود و باید در برابر دشمنان با شجاعت ایستاد.

خنثی کردن توطئه تکفیری ها در حاشیه شهر مشهد

وی در ادامه سخنان خود به مشکلات حاشیه شهر مشهد اشاره کرد و گفت: در گذشته خبرهای ناخوش کننده ای از نفوذ تکفیری ها در حاشیه شهر مشهد به گوش می رسید و برای خنثی شدن این توطئه قرار شد مدرسه علمیه ، مسجد، کتابخانه بزرگ و خانه های اساتید ساخته شود.

مرجع عالیقدر جهان تشییع افزود: این مهم باعث می شود که روحانیون حضور پررنگ در این منطقه داشته باشند و حالا این پروژه پیشرفت خوبی داشته و امیدواریم تا سال آینده بخشی ازآن به بهره برداری برسد.

مکارم شیرازی بیان کرد : مشهد موقعیت خاصی دارد که باید از آن استفاده کنیم و این نعمتی است که باید قدر آن را بدانیم.

وی تصریح کرد: حضور میلیونی زائران در مشهد فرصت بزرگ فرهنگی است که باید از آن نهایت استفاده را ببریم زیرا امروز تهدید های زیادی نسبت به اسلام است که یکی از مهم ترین آنها فضای مجازی است.

مرجع عالیقدر جهان تشییع تاکید کرد: بارها به افراد مسئول گفته ایم به فضای مجازی اهمیت بدهند و چگونه در آمریکا موبایل هایی وجود دارد که برای بچه ها فضای مجازی اختصاصی دارد و حالا در کشور ما دست بچه ۱۲ ساله همه چیز است.

عربستان از وهابی ها حمایت نکند

مکارم شیرازی در ادامه گفت: وهابی ها سبب پیدایش تکفیری ها شدند وما دو گروه را در قم تشکیل دادیم تا در خصوص آنها مطالعه کنند و ۸۰ مطلب از سخنرانی ها و کتاب های درسی خودشان پیدا کردیم که تکفیری ها از آنجا سرچشمه می گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در یکی از کتاب های درسی کشور عربستان آمده است مال و جان کسانی که به زیارت می آیند مباح است.

مرجع عالیقدر جهان تشییع خطاب به دولتمردان عربستان گفت: اگر می خواهند آبرو پیدا کنند دست از حمایت از وهابیت بردارند.