«متروکه خوانی» در پلتفرم داربست/ پورآذری از اجرایش نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، «متروکه خوانی» عنوان اثر تازه ای از حمید پورآذری است که از تاریخ چهاردهم مردادماه در پلتفرم داربست روی صحنه خواهد رفت. این کارگردان با نگارش یادداشتی جزئیات تجربه تازه اش را در اختیار رسانه ها قرار داده که به شرح زیر است:
«برای من هر پروژهی نو برابر است با مسیری نو و تجربهای نو
و تجربه کلیدواژه ایست که برای تجربه کردنش صبوری لازم است. آنچه پیش روی شماست حاصل همین روند است؛ پشت کردن به مسیرهای ازپیشرفتهی مطمئن و پاگذاشتن در ناشناختهها...
متروکهخوانی
برخورد صدای عصیان نسل امروز با تاریخ یک قرن نمایش این سرزمین.
و البته که این آغاز ماجراست...
اولین ارائه از اجرایی که اگر شرایط محیا بشود چند ماه دیگر در شکل نهاییاش روی صحنه خواهد آمد.
امیدوارم...
حمید پورآذری»
پلتفرم داربست در بزرگراه مدرس شمال، خیابان ظفر شرقی،کوچه ی ناجی، خیابان فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینا، پلاک۴۲ واقع شده است و بلیت فروشی این اجرا فقط به صورت حضوری انجام خواهد شد.
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