کمانداران برتر کشور در بخش ریکرو مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مرحله سوم مسابقات رنکنیگ کشوری با عنوان جام احیا ء دریاچه ارومیه در دو رشته ریکرو و کامپوند بانوان وآقایان به میزبانی استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه در جریان است.

این رقابت ها با حضور ۱۲۰ کماندار از ۲۰ استان در حال برگزاری است. در چارچوب این مسابقات و با برگزاری رقابت های ریکرو مردان و بانوان، برترین نفرات نفرات برتر رشته ریکرو نیز معرفی شدند که نفرات برتر به شرح ذیل می باشد.

بخش بانوان

۱- پارمیدا قاسمی از تهران

۲- صنم شجاع مهر از آذربایجان شرقی

۳- نگین وداد از آذربایجان شرقی

بخش آقایان

۱- مجید میر رحیمی از تهران

۲- صادق اشرفی از آذربایجان شرقی

۳- صدرا جمالی از آذربایجان شرقی

مرحله سوم مسابقات تیر و کمان رنکینگ کشوری امروز جمعه با برگزاری رقابت های بخش میکس تیم وتیمی پیگیری می شود.