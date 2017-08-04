صدور ۴۵ هزار ویزا برای حجاج/ خواهان تعطیلی حج نبودیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید علی قاضی عسکر پیش از عزیمت به حج تمتع در فرودگاه امام (ره) درباره اهمیت حج و برنامه‌های در نظر گرفته شده در این خصوص گفت: خداوند را شاکر و سپاسگزاریم که یک بار دیگر به ما توفیق داد تا خدمت‌گذار مردم متدین، فهیم، انقلابی و با فضیلت حجاج بیت الله الحرام باشیم.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به سالروز ولادت حضرت ثامن الحج علی بن موسی الرضا و آغاز سفر حج تمتع توسط وی تصریح کرد: از اینکه آغاز سفرمان با سالروز ولادت امام رئوف بوده را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم امسال حجی نمونه و پربرکت برای مردم عزیز ما و مسلمانان جهان باشد.

وی تصریح کرد: لازم است از عنایت مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید و مسئولان ۳ قوه و همه عزیزانی که تلاش کردند تا این مسیر برای حجاج ایرانی گشوده و راه برای آنها حجاج فراهم شود تشکر و سپاسگزاری می‌کنم.

حجت الاسلام قاضی عسکر با بیان اینکه حج امسال حساسیت‌های خاص خود را دارد گفت: این حساسیت به آن دلیل است که ما به دلیل ۲ حادثه بسیار بزرگ و غم انگیز مسجد الحرام و منا که جمع زیادی از هموطنان عزیزمان در آن به شهادت رسیدند منجر به بروز مشکلاتی برای سفر حجاج شد و نتوانستیم سال ۹۵ به حج مشرف شویم اما همان طور که بارها گفته‌ام ما در نرفتن به حج دخالتی نداشتیم و به هیچ وجه خواهان تعطیلی حج نبودیم.

وی تاکید کرد: اگر آنچه امسال رخ داد سال قبل هم فراهم می‌شد قطعا سال ۹۵ هم به حج مشرف می‌شدیم.

سرپرست حجاج ایرانی افزود: در شرایط فعلی مسئله عزت، امنیت، سلامت و حرمت حجاج ایرانی طبق نظر مقام معظم رهبری برای ما حائز اهمیت بسیاری است.

حجت الاسلام قاضی عسکر تصریح کرد: امیدوارم کشور میزبان هم نسبت به این موارد همان طور که در توافقنامه سعودی‌ها با ایران آمده، حساسیت ویژه نشان دهد و آنچه مورد نظر مقام معظم رهبری، مردم ایران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران است مورد اجرا بگذارند که این امر نه فقط برای حجاج ایرانی، بلکه این وظیفه آنهاست که امنیت حجاج تمامی کشورها را فراهم آورند و زمینه را طوری فراهم آورند که آنها بتوانند بهترین بهره‌برداری از سفرشان را داشته باشند.

وی در مورد برنامه‌های فرهنگی برای حجاج ایرانی گفت برنامه‌های فرهنگی متنوعی برای حجاج در نظر گرفته شده به طوری که اجرای این برنامه‌ها با قرائت دعای کمیل در شب گذشته در مدینه منوره برای حجاج ایرانی آغاز شده و آنها توانستند از برکات نورانی این ایام استفاده کنند.

سرپرست حجاج ایرانی اظهار داشت: بیش از ۱۱ هزار نفر از حجاج ایرانی در مدینه منوره حضور دارند و بیش از ۴۵ هزار ویزا هم تاکنون برای حجاج صادر و روند امور مطلوب است.

وی گفت: شرایط حجاج ایرانی در مدینه و کشور میزبان مطلوب است و آنها به سهولت در حال انجام کارهای خود هستند ضمن اینکه امیدوارم در روزهای آینده که تراکم جمعیت حجاج ایرانی بیشتر می‌شود این سهولت‌ها هم بیشتر شده و تسهیلاتی هم در مورد حجاج ایرانی و زیارت بقیع و دیگر اماکن زیارتی فراهم شود.

وی تصریح کرد: امیدوارم که روال اعزام فعلی با آرامش و پروازها به موقع انجام شود و حجاج ایرانی به سلامتی به کشور بازگردند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت خاطرنشان کرد: از اصحاب رسانه می‌خواهم اجازه دهند تا اخبار به صورت متمرکز توسط بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت مدیریت شود زیرا گاهی مشاهده می‌کنیم که شبکه‌های اجتماعی اخبار دروغ پخش کرده و موجب بروز اضطراب در مردم می‌شود لذا بهتر است مردم به این اخبار اعتماد نکرده و اجازه دهند تا اخبار به صورت متمرکز در اختیار عموم قرار گیرد و مردم هم کمک کنند تا آرامش فعلی در حجاج و خانواده‌ها استمرار پیدا کند.

وی افزود: بعد از سخنرانی بسیار مهم و آرامش بخش مقام معظم رهبری خوشبختانه شاهد هستیم که حرف و نقدی درباره حج مطرح نمی‌شود و همه متوجه شدند که مسئولان ۳ قوه و شورایعالی امنیت ملی تصمیم‌گیرنده حج بوده و پشتوانه آن هستند لذا رسانه‌ها باید به صورت مدیریت شده اخبار را منتشر کنند تا آرامش حجاج و خانواده‌های آنها فراهم شود.

حجت الاسلام قاضی عسکر گفت: امسال نزدیک به ۱۵ هزار نفر از حجاج ایرانی از عزیزان اهل سنت هستند که نسبت به سال‌های گذشته رکورد محسوب می‌شود و نشان دهنده آن است که نگاه جمهوری اسلامی ایران به حج فرا فرقه‌ای و فرا مذهبی و آنچه برای ما اهمیت دارد وحدت امت اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: تمامی تلاش آن است که مسلمانان دست به دست هم داده و به عظمت و وحدت مورد نیاز در جهان اسلام بیندیشند.

سرپرست حجاج ایرانی تصریح کرد: در شرایط فعلی که طرز تفکر افراطی‌ها و تکفیری‌های موجود در جهان اسلام لطمات جبران ناپذیری بر پیکر امت اسلامی وارد کرده امیدواریم حج امسال به این وحدت کمک بیشتری کرده و در جهت تقریب مذاهب اسلامی گام‌های جدی‌تری بردارد.