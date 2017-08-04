به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، مرتضی سقائیان‌نژاد در دیدار با بانوان مشاور ادارات و نهادهای استان قم، ضمن تبریک دهه کرامت، با اشاره به جایگاه زن در اسلام گفت: در تعریف جایگاه زن در اسلام همین قدر کافی است که ببینیم بخشی از دهه کرامت به واسطه وجود بانویی ارزشمند در شهر قم شکل گرفته است.

وی نقش زن در جامعه اسلامی را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: به همان نسبت که به دنبال خدمت‌رسانی به عموم جامعه هستیم که مردان از این خدمات راحت‌تر استفاده می‌کنند باید به دنبال ایجاد امکانات اختصاصی نیز برای زنان باشیم.

وی با بیان اینکه کرامت قم به دلیل کرامت فاطمه معصومه(س) است افزود: تمام این مسائل توجه اسلام به جایگاه زن و قدر و منزلت بانوان را نشان می‌دهد.

شهردار قم با تأکید بر ضرورت توسعه مسجد محوری در شهر قم اظهار کرد: امروز استکبار جهانی، آمریکا و صهیونیسم به دنبال توسعه فرهنگ لیبرالیسم هستند که مقابل فرهنگ مسجد و فرهنگ غنی اسلامی است.

وی با بیان اینکه امروز فرهنگ غرب در جهان در حال گسترش است گفت: استکبار به دنبال یکسان‌کردن فرهنگ‌ها هستند و اگر نظام اسلامی مورد تاثیر این فرهنگ قرار نگرفته به این خاطر است که زیربنایی این نظام مقدس دین و فرهنگ اسلامی است و به همین خاطر ما بر رویکرد مسجد محوری تأکید داریم.

وی با تأکید بر اینکه قم از نظر زیربنایی کمبودهای فراوانی دارد، گفت: ما مجبور هستیم که اولویت کاری خود را در حوزه بهبود امور زیربنایی قرار دهیم و به مرور نیز در حوزه زیرساخت‌های ورزشی و تفریحی بانوان نیز اقدام کنیم.

احداث ۱۴ مجموعه فرهنگی ورزشی در قم

شهردار قم به کلنگ‌زنی احداث ۱۴ مجموعه فرهنگی ورزشی در شهر اشاره کرد و افزود: امسال شهرداری ۱۵۰ میلیارد تومان در حوزه ورزش هزینه خواهد کرد و چهار زمین روباز نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی گفت: با بهره‌برداری از این فضاها بسیاری از چالش‌های اجتماعی که امروز با آنها روبه‌رو هستیم کاهش پیدا خواهد کرد.

سقائیان‌نژاد اذعان کرد: ما تنها نمی‌توانیم حرکت سلبی داشته باشیم و باید فضاهایی را برای تفریح جوانان فراهم کنیم که آنها به سمت آسیب‌های اجتماعی جذب نشوند.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های موجود شهر در حوزه‌های فرهنگی و ورزشی بیان کرد: این آمادگی را داریم که مدارس استان و فضاهای مختص بانوان را با وسایل ورزشی تجهیز کنیم.

سقائیان‌نژاد با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات ترافیکی و تسهیل عبور و مرور مردم در هسته مرکزی شهر خاطرنشان کرد: بخش عمده توان مدیریت شهری معطوف به این مساله شده و متولیان بانوان استان با این وجود باید پیگیری بیشتری داشته باشند تا بتوان از امکانات و ظرفیت‌های موجود شهر برای ارائه خدمات به زنان استفاده کرد.

از ظرفیت تالار مرکزی شهر قم به طور کامل استفاده نمی‌شود

شهردار قم در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری بحث فعال شدن تالار مرکزی شهر قم اشاره کرد و افزود: این تالار ظرفیتی ویژه در شهر قم است که در حال حاضر به طور کامل از آن استفاده نمی‌شود؛ با جلساتی که با وزیر ارشاد داشتیم به دنبال این هستیم که تالار شهر همه روزه فعال بوده و به مردم خصوصا بانوان خدمات رسانی کند.

وی با تأکید بر اینکه وضعیت خوبی در شهر قم از نظر خدمت رسانی به بانوان وجود ندارد، گفت: هیچ تفاوتی در جامعه اسلامی بین مرد و زن وجود ندارد و به همان نسبت که برای مردان خدمات و امکانات تأمین می‌شود باید برای زنان نیز تأمین شود تا آنها درگیر مشکلات و بیماری‌ها نشوند.

سقائیان‌نژاد با تأکید بر اینکه باید ظرفیت‌های موجود شهر برای خدمات رسانی به بانوان بالفعل شوند، گفت: حدود ۱۸۲ محله در قم وجود دارد و در هر محله باید تلاش کنیم و فضایی را برای بانوان ایجاد کنیم با بتوانند به تفریح و ورزش بپردازند.

وی ایجاد ایستگاه‌های ورزشی مختص بانوان در محلات شهر را امری ضروری خواند و افزود: اینگونه فعالیت‌ها هزینه زیادی ندارد و نیازمند برنامه ریزی نرم‌افزاری است چرا که در شهر قم زیرساخت‌های سخت‌افزاری به اندازه شرایط فعلی موجود است.

پیش‌بینی طرح‌های ویژه بانوان در برنامه قم ۱۴۰۰

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌ انسانی شهرداری قم نیز در این جلسه با اشاره به دستور شهردار قم برای برنامه‌ریزی برای آینده شهر گفت: ما معتقد هستیم که بانوان نقش جدی در امور جامعه دارند و قائل به این هستیم که بانوان در کار دلسوزتر هستند و می‌توانند در جایگاه‌های مختلف خدمات بسیار ارزشمندی را ارائه دهند.

محسن رنجبر با اشاره به چشم‌انداز ۲۰ ساله شهر قم افزود: در این چشم‌انداز به شرایط جنسیتی بی توجه بودیم و تلاش داشتیم که شهری ایده‌آل و اسلامی شکل بگیرد و گزاره‌های این چشم‌انداز فارغ از این است که مصرف کننده چه کسی است.

وی با بیان اینکه قم ۱۴۰۰ شامل ۱۱ هدف اجرایی و ۳۸ استراتژی، ۱۱۸ سیاست اجرایی و بیش از ۵۰۰ طرح است گفت: در سال جاری بودجه شهرداری براساس این برنامه تهیه شده و از سال ۹۷ دقیقا بودجه منطبق بر برنامه خواهد بود که بر این اساس طرح‌های ویژه بانوان دیده شده است.

معاون شهردار قم با اشاره به احصاء شاخص‌های وضعیت کنونی شهر قم بیان کرد: تکیه ما از این پس بر محله‌محوری با توجه به نقش مساجد است و به دنبال این هستیم که مشارکت ویژه خانواده‌ها در محلات را جذب کنیم.

توسعه فضاهای ورزشی ویژه بانوان جهت افزایش نشاط و شادابی در قم ضروری است

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قم نیز در این جلسه با بیان اینکه این دفتر وظیفه ایجاد هماهنگی بین مجموعه‌های زنان در ادارات استان را بر عهده دارد، گفت: هر یک از ادارات استان، پستی به نام مشاور بانوان دارند که هر ماه یکبار جلسات مشترک مشاوران برگزار می‌شود.

معصومه ظهیری با تأکید بر اینکه محور فعالیت‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی، ورزش بانوان، مسائل فرهنگی زنان و... است افزود: در حوزه فعالیت‌ها اشتراکات زیادی با مجموعه شهرداری و واحدهای تابعه داریم.

وی با اشاره به کارنامه موفق مدیران شهر قم در شهر اصفهان تصریح کرد: ۴۸ درصد جمعیت استان قم را بانوان تشکیل می‌دهند اما بیش از مردان در جامعه ما اثرگذار هستند.

مدیرکل دفترامور بانوان و خانواده استانداری قم با تأکید بر اینکه عمده زنان استان در شهر قم ساکن هستند خاطرنشان کرد: کمتر دیده شدن فضاهای اختصاصی برای بانوان در سلامت و نشاط و شادمانی بانوان که خانواده را هم تاثیرگذار است، اثر بگذارد.

وی با اشاره به برخی مشکلاتی که برای بانوان در پی کمبود فضاهای تفریحی و ورزشی ایجاد شده است افزود: این مسائل ایجاب می‌کند که در حوزه زنان سرمایه‌گذاری بیشتری شده و فضاهای اختصاصی از جمله بوستان و سالن ورزشی بانوان بیشتری در شهر داشته باشیم.