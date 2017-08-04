«تشکیل هیات منصفه»برای بررسی اسنادمداخله روسیه در انتخابات آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع مطلع میگویند رابرت مولر، مستشار ویژه تحقیق درباره دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا، یک هیات عالی منصفه تشکیل داده که اقدام به صدور احضاریههایی برای افراد کرده است. این هیات منصفه احضاریههایی برای پسر و دادماد «دونالد ترامپ» و همچینن یک وکیل روس صادر کرده است.
پیشتر برخی از رسانهها گزارش داده بودند که پسر دونالد ترامپ، و شماری دیگر، در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، با یک وکیل مرتبط با کرملین، که گفته بود اطلاعات زیان آوری در مورد ستاد «هیلاری کلینتون» دارد، دیدار کرده بودند.
این منابع میگویند این هیات منصفه مدارک موجود در خصوص دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ را مورد بررسی قرار میدهد.
رویترز می نویسد نهادهای اطلاعاتی آمریکا پیشتر از مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر داده بودند.
این در حالی است که روسیه هرگونه دخالت در انتخابات آمریکا را رد میکند.
طبق این گزارش، تشکیل این هیات منصفه میتواند قدرت رابرت مولر را برای احضار افراد افزایش دهد.
این هیات منصفه عالی متشکل از شهروندان عادی آمریکایی است که در پشت درهای بسته اسناد و مدارک موجود درخصوص افراد را بررسی میکند و سپس تصمیم می گیرد که برای چه کسانی احضاریه صادر شود.
پل کالن، یک دادستان سابق به رویترز گفته است: این تحول مهمی در روند تحقیقات رابرت مولر است.
وی اضافه کرده است: این نشان میدهد با توجه به تحقیقاتی که رابرت مولر از ماههای گذشته آغاز کرده است، او اکنون به اطلاعاتی دست یافته که احتمالا میتواند علیه برخی از افراد ایراد اتهام کند، اما پرسش این است که آن ها چه کسانی هستند.
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