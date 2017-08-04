به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان صبح جمعه در بازدید از روند اجرایی پروژه تقاطع غیر همسطح قدس تصریح کرد: این پروژه با هدف کاهش ترافیک منتهی به ایستگاه سرعین اجرا می‌شود.

وی افزود: پل قدس بزرگ‌ترین پروژه عمرانی شهر اردبیل است و تاکنون پروژه‌ای به این وسعت در سطح شهر اردبیل اجرا نشده است.

شهردار اردبیل با تأکید به اجرای فاز به فاز این پروژه اضافه کرد: در فاز نخست اجرای میدان بیضی شکل در دستور کار قرار گرفته که مطابق برنامه زمان بندی شده طی روزهای آتی تکمیل می‌شود.

لطف‌اللهیان تصریح کرد: برای اولین بار با هدف تسریع در تکمیل این پل، اجرای آن به صورت شبانه‌روزی بوده و پروژه تأخیری ندارد.

وی در خصوص محدودیت‌های ترافیکی اطراف پل نیز افزود: آسفالت‌ریزی پل قدس آغاز شده و در روزهای آینده محدودیت‌های ترافیکی نیز حذف شده و تردد به وضعیت عادی بازمی‌گردد.

وی با قدردانی از همکاری شهروندان در اجرای این پروژه اضافه کرد: شهرداری تلاش کرده در محدودیت فصل کاری نسبت به پیشبرد مطلوب پروژه اقدام کند.