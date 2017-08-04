یک وسیله نقلیه هوایی خودران ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت خودروسازی دایملر قصد دارد یک بالگرد الکتریکی به نام Volocopter بسازد. این شرکت معتقد است این دستگاه پرنده خودران با ۱۸ پروانه قابلیت های زیادی دارد. درهمین راستا قصد دارد ۲۹ میلیون دلار برای اجرای این پروژه سرمایه جمع آوری کند.

دایملر در حوزه تولید وسایل نقلیه خودران، مانند بقیه شرکت های خودروسازی فعال بوده است.

طرح ولوکوپتر نخست در سال ۲۰۱۳ به عنوان یک هواپیمای دو نفره الکتریکی ارائه شد. هدف از طراحی آن حمل و نقل افراد بین دو نقطه مشخص بدون نیاز به خلبان بود.

پس از آن دایملر بیش از ۱۰۰ آزمایش بی سرنشین انجام داد و سپس سال گذشته مدیر شرکت نخستین آزمایش با سرنشین این وسیله نقلیه را اجرا کرد. البته این طرح بازبینی شد و ولوکوپتر۲ نیروی محرکه خود را از باتری های قابل تعویض دریافت می کند. بنابراین اگر سوخت آن تمام شد می تواند فقط پس از چند دقیقه از زمین بلند شود.

وسیله نقلیه مذکور می تواند حدود ۳۰ دقیقه پرواز کند و به طور عمودی از زمین بلند شود و فرود آید. همچنین حداکثر سرعت آن ۱۰۰ کیلومتر برساعت اعلام شده است.

اکنون با تزریق ۲۹ میلیون دلار سرمایه به پروژه، ولوکوپتر مجهز به فناوری های بهتری خواهد شد. از سوی دیگر دبی به این شرکت اجازه داده در سه ماهه چهارم سال جاری میلادی، وسیله نقلیه خودران هوایی را آزمایش کند.