قهرمانان ۴ وزن اول کشتی آزاد دانش آموزان کشور مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرید بهرامی در جمع خبرنگاران گفت: در اولین روز از سی و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی دانش آموزان کشور، قهرمانان ۴وزن اول کشتی آزاد مشخص شدند.

وی افزود: در رشته کشتی آزاد در وزن ۴۶ کیلوگرم «مصیب شیرزاد» از استان لرستان و «احمد اسحاقیان» از استان خراسان شمالی مشترکاً مدال برنز را کسب کردند و «حسین رضوانیان» از استان کرمان مدال نقره را کسب کرد.

وی ادامه داد: مدال طلای وزن ۴۶ کیلوگرم کشتی آزاد به «سجاد بنیادی» از شهرستان های تهران تعلق گرفت.

وی به قهرمانان وزن ۵۰ کیلو گرم کشتی آزاد هم اشاره کرد و گفت: مدال برنز این وزن مشترکاً به «حمید کیوان» از استان ایلام و «امیر پارسا قدرتی دولت شان لو» از استان البرز تعلق گرفت.

بهرامی در خصوص مدال آوران نقره و طلای این وزن افزود: «علی شهبازی» از استان کرمانشاه مدال نقره و «امیر حسین سبز علی» از استان لرستان مدال طلای این وزن را به خود اختصاص دادند.

بهرامی در ادامه به قهرمانان وزن ۵۴ کیلوگرم کشتی آزاد هم اشاره کرد و گفت: مدال برنز این وزن مشترکاً به «سجاد گودرزی» از شهرستان های تهران و «حمید رضا تقی زاده» از استان تهران تعلق گرفت و «ابراهیم باباخانی» از زنجان و «محمدرضا نوری مطلق» از لرستان به ترتیب مدال های نقره و طلا را به خود اختصاص دادند.

وی در ادامه به مدال آوران وزن ۵۸ کیلوگرم رشته آزاد اشاره کرد و افزود: در این وزن هم «رضا انتظاری» از کردستان و «محمد کابلی» از البرز مدال برنز و «امیر ارسلان دارایی» از شهرستان های تهران مدال نقره و «پیمان نعمتی» هم از استان مازندران مدال طلای این وزن را به خود اختصاص داد.