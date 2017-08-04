افزایش ۹۰ درصدی جرائم حوزه سایبری در استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جمالی گفت: در مدت چهار ماه و ۱۰ روز گذشته سال جاری جرائم حوزه سایبر در استان ایلام نسبت به مدت مشابه افزایش یافته است.
وی افزود: امسال جرائم حوزه سایبری در استان ایلام ۹۰ درصد افزایش یافته است.
جمالی تاکید کرد : این زنگ خطر و هشدار برای همه کاربران و خانوادهها است و همکاران در این حوزه با تلاش شبانهروزی خود توانستهاند ۸۵ درصد این جرائم را کشف کنند و پنج درصد مابقی نیز مربوط به خارج از حوزه استحفاظی استان ایلام بوده که سرنخهایی در این راستا به دست آمده است و در این راستا نیز تلاشهایی صورت گرفته است.
رئیس پلیس فتای استان گفت : اقدامات پلیس فتا در استان ایلام نشان از همت همه همکاران و همکاری و تعامل مردم استان ایلام با پلیس فتا است.
نظر شما