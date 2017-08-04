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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۳

مدیر جهاد کشاورزی آبدانان خبر داد:

آغاز برداشت انگور در آبدانان

آغاز برداشت انگور در آبدانان

ایلام-مدیر جهاد کشاورزی آبدانان از برداشت بیش از ۴۰۰ تن انگور مرغوب از تاکستان های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پیری گفت: ۵۵ هکتار از اراضی زراعی و باغی این شهرستان تاکستان هستند که امسال ۴۰۰ تن انگور مرغوب عسگری و یاقوتی به ارزش دو میلیارد ریال از آنها برداشت و به بازار عرضه شد.

مدیر جهاد کشاورزی آبدانان از افزایش ۲۰ درصدی تولید انگور نسبت به سال گذشته خبر داد و تاکید کرد: هم اکنون ۱۰۰ نفر از افراد جویای کار بصورت مستقیم و غیر مستقیم در تاکستان های این شهرستان مشغول به کار هستند.

شهرستان آبدانان ۴۰ هزار هکتار زمین زراعی دارد که در حال حاضر فقط چهار هزار هکتار آن به صورت آبی کشت می شود.

کد مطلب 4049687

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