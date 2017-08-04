کرسی ملی تلاوت رضوی در تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم کرسی ملی تلاوت رضوی صبح جمعه با حضور ۳۰۰ قاری نوجوان و همچنین حضور و تلاوت رحیم خاکی، قاری بین‌المللی و حضور جمعی از مسئولین قرآنی کشوری و استانی برگزار شد.

حجت‌الاسلام سید شهاب‌الدین حسینی، مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در این مراسم ضمن تبریک میلاد امام رضا (ع) ابراز کرد: رسیدن به حقیقت توحید و کمال انسانیت، بدون رعایت شرط ولایت، ممکن نیست.

دکتر حسینی ادامه داد: همچنین برای رسیدن به حقیقت قرآن لازم است رشته‌های مختلف آن از جمله تلاوت و حفظ و ترجمه و...، به درستی و به دقت فراگرفته شود تا بهره‌مندی کامل از قرآن صورت بگیرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در تشریح اهمیت قرآن بیان کرد: این قرآن اگر بر کوه‌ها نازل می‌شد، کوه‌ها تحملش را نداشتند اما این انسان بود که قرآن را پذیرفت تا طبق آن عمل کند و عمل به قرآن میسر نمی‌شود مگر با درک حقیقت آن.

مراسم کرسی ملی تلاوت رضوی با حضور ۳۰۰ قاری نوجوان و همچنین حضور و تلاوت رحیم خاکی، قاری بین‌المللی و حضور جمعی از مسئولین قرآنی کشوری و استانی برگزار شد.

گفتنی است این مراسم در راستای ترویج فرهنگ قرآن و اهل بیت "ع" باهمت موسسه قرآنی و فرهنگی مجمع قاریان تبریز و آستان قدس رضوی برگزار شد که یکی از جاذبه های اصلی این مراسم، حضور تنی چند از خادمان بارگاه ملکوتی و قدسی حصرت ثامن الحجج"ع" و برنامه گشودن پرچم متبرک به گنبد طلایی آن حضرت بود.

تصاویری از این مراسم: