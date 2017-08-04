ایلام جزو پنج استان پاک کشور از نظر میزان مصرف مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، فهد کمالوندی اظهار کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر هر پنج سال یکبار پایشی را به شکل شیوع شناسی برای جمع آوری اطلاعات افراد گرفتار در زمینه اعتیاد به انواع مخدر انجام می دهد که استان ایلام سال ۹۰ از نظر میزان عرضه و مصرف مواد مخدر در رتبه ۲۳ کشور قرار داشت و حدود ۱۲ هزار نفر در دام اعتیاد گرفتار بودند.

وی افزود: سال گذشته نیز این پایش در مناطق شهری، روستایی و عشایری استان همزمان با سراسر کشور صورت گرفت که رتبه استان از ۲۳ سال ۹۰ به ۲۷ بهبود یافته که نشان می دهد ایلام از نظر میزان آلودگی به انواع مخدرها پاک تر شده و هم اکنون جزو پنج استان پاک کشور از این منظر هستیم.

دبیر کمیسیون مبارزه با مواد مخدر استان ایلام با اشاره به فعالیت ۳۶ مرکز ترک اعتیاد در استان ایلام، تاکید کرد: تنها شش۶ مورد از این تعداد دولتی هستند و به سه شکل مراکز درمان سرپایی، درمان اقامتی و مراکز کاهش آسیب گذری عمل می کنند.