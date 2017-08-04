ارتقای دانش اجتماعی شهروندان ضروری است/ پرهیز از برنامه های مقطعی

غلامرضا فتح آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حوزه مباحث اجتماعی استان مرکزی طی سال گذشته ۱۲مورد مطالعه و تحقیق، ۱۵مورد نظارت و ارزیابی، ۱۵مورد تحقیق، پژوهش و آموزش، ۱۲مورد پژوهش در رابطه با سرمایه اجتماعی و ده مورد هم در زمینه توسعه فرهنگی انجام شده است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی افزود: در همین رابطه برنامه ریزی برای ارتقای دانش اجتماعی شهروندان، برپایی کمپین های اجتماعی، تشکیل مجامع سلامت و بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی استان به منظور اتخاذ راهکارهای مطلوب برای تحقق رشد و توسعه اجتماعی دنبال شده است.

فتح آبادی بیان کرد: طی سال ۹۵ در استان مرکزی در زمینه آسیب های اجتماعی ده برنامه با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال عملیاتی شد که از آن جمله می توان به افتتاح مرکز کاهش آسیب زنان آسیب دیده اجتماعی در اراک، آغاز عملیات احداث مجتمع امور آسیب دیدگان اجتماعی اشاره کرد و همچنین ۲۰ عنوان جشنواره، در حوزه های مختلف اجتماعی در استان مرکزی برگزار شد.

وی با اشاره به وضعیت جمعیتی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: طبق ارزیابی، سال گذشته استان مرکزی با کاهش ۹ درصدی نرخ رشد جمعیت روبرو بوده و علاوه بر آن طی همین مدت، جمعیت شهری سه درصد افزایش و جمعیت روستایی استان سه درصد کاهش داشته است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی ادامه داد: در استان مرکزی در حال حاضر شهرستان های محلات و پس از آن شهرستان اراک، بالاترین نسبت جمعیت شهری به روستایی را به خود اختصاص داده اند.

فتح آبادی اضافه کرد: هم‌اکنون آمار اعتیاد و طلاق در استان، بالاتر از میانگین کشوری است و در این دو حوزه نیازمند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی جدی هستیم، از سوی دیگر یازده درصد جمعیت استان مرکزی حاشیه‌نشین می باشند که این مناطق خود به‌ عنوان مناطق جرم‌خیز و جرم‌فرست، قطعا بر وضعیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی تاثیرگذار هستند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه اجتماعی برنامه ریزی های مقطعی و زودگذر اثر گذار و ثمربخش نیست، تصریح کرد: باید راهبردهای قابل اجرا، کاربردی و موثر در زمینه مباحث اجتماعی تدوین شده و در این مسیر هر منطقه، شرایط خود را دارد که می بایست برخی تصمیمات بر مبنای ویژگی های هر منطقه و استان از نظر اجتماعی و آسیب های این حوزه باشد.