بازجویی ۸ ساعته از رئیس شورای اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا و نخست وزیر پیشین لهستان روز پنج شنبه در ورشو پایتخت لهستان به مدت هشت ساعت در رابطه با موضوع سقوط هواپیمای لخ کاژینسکی، رئیس جمهوری پیشین لهستان و ۹۵ نفر دیگر در دهم آوریل سال ۲۰۱۰ مورد بازجویی قرار گرفت.

تاسک پس از این بازجویی گفت: من دلیلی برای ترس ندارم. کاژینسکی مرا نمی تواند، بترساند. اینکه وی چگونه با من رفتار کند برای من فرقی نمی کند. دفتر دادستانی در این مورد خاص نه می تواند به او کمک کند و نه مرا اذیت کند.

وی افزود: بازجویی در محیطی بسیار مودبانه و خوب برگزار شد.

رئیس شورای اروپا گفت: من آخرین فردی هستم که به خاطر تمایلات بدبینانه برخی مورد ظن قرار گرفته ام. وضعیت و اقدامات سیستماتیک که ما امروز در لهستان شاهد آن هستیم هیچ شبهه ای بر جای نمی گذارد که در افکار رهبران امروز کشور این فکر در جریان است که سیستم قضایی در جهت مقابله با رقبای آنها و حتی مردمی که مخالف آنها هستند، عمل کند.

تاسک گفت: به نظرم این تلاش ها به منظور خارج کردن لهستان از اتحادیه اروپا انجام می شود. به نظر می رسد که این بهانه ای است که اعلام کنند که لهستان به اتحادیه اروپا نیاز ندارد و اتحادیه اروپا هم به لهستان نیازمند نیست.