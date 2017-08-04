جدول اجراهای بیست و پنجمین جشنواره‌‎ تئاتر سوره منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره، این جشنواره از ۱۵ تا ۲۰ مرداد ماه با شعار «اخلاق برای همه» در دو بخش صحنه‌ای و خیابانی و با حضور ۲۲ اثر در بخش صحنه‌ای و ۱۳ اثر در بخش خیابانی برگزار می‌شود.

تالارهای اندیشه و سوره و تماشاخانه‌های مهر و ماه و پلاتوی اجرای مجموعه‌ تئاتر شهر میزبان آثار جشنواره‌ تئاتر سوره خواهند بود.

«من آنجا نیستم»، «خنکای ختم خاطره»، «جنگل»، «سرخ او»، «دشمن خدا»، «آوازه های دیوار بی در»، «چه زود زمستان می شود»، «عاشقانه های دوبازمانده از یک جنایت جنگی»، «پیرمرد، بغچه، دوچرخه»، «بینایی»، «از پشت روزنه ها»، «مصیبت»، «نگذار این خواب تعبیر شود»، «تراژدی پارک اتابک»، «زنان بالکان»، «دارگاه»، «مثل پروانه»، «فانوس های تاریک»، «در گذرگاه خورشید»، «قصه ظهر جمعه»، «چادری برای نجیمه»، «بی در زمان»، «اتاق ۱۲۱۶» از جمله آثار صحنه ای هستند که در این مدت به اجرا در می آیند.

همچنین نمایش‌های بخش خیابانی در محوطه‌ حوزه هنری، محوطه‌ تئاتر شهر و محوطه ایوان انتظار (میدان ولیعصر) برای عموم مردم اجرا خواهند شد.

«گزارش یک تابوت»، «صد درصد خارجی»، «شانس من و نگاه کن»، «گمشدگان»، «مجلس نامه امیرکبیر»، « سیاه وردارو»، «ردپایی در آسمان»، «مثبت در منفی»، « فرکانس»، «حکایت خنده دار، خنده ای که نبود»، «شور سما»، «هفت پله تا آواز خورشید» و «زیرخاکی» آثار خیابانی هستند که در این جشنواره اجرا خواهند شد.