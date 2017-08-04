اعلام اسامی هیات داوران بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره، داوران نهایی این جشنواره در بخش تئاتر صحنه محمود عزیزی، رحمت امینی، ایوب آقاخانی، سید حسین فدایی حسین و مرتضی سرهنگی هستند.

همچنین در بخش خیابانی امیر دژاکام، محمود فرهنگ و اردلان شجاع کاوه به عنوان داوران نهایی معرفی شده اند.

بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره از روز ۱۵ مرداد ماه به مدت ۵ روز برگزار خواهد شد. مراسم اختتامیه این جشنواره ۲۰ مرداد ماه با حضور هنرمندان و مدیران هنری در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می شود.