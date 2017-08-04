صادرات نفت ایران به چین رکورد می زند/ ذخیره ۲ میلیون بشکه در خشکی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دو منبع آگاه که خواستند نامی از آنها برده نشود در مصاحبه ای با رویترز گفتند: انتظار می رود صادرات نفت ایران به چین در ماه جاری میلادی، یعنی آگوست به دلیل اعمال تخفیف از سوی ایران بر روی نفت خود و نیز افزایش تقاضا برای نفت سنگین ایران، به بیشترین رقم در ۱۱ ماه اخیر برسد.

همچنین برآورد می شود، به دلیل کاهش تولید نفت اوپک و نیز کاهش عرضه نفت خام سنگین در منطقه آمریکای لاتین، ایران قادر خواهد بود در نیمه دوم سال جاری میلادی سهم بازار چین را از آن خود کند.

در همین حال یکی از منابع آگاه گفت: در حال حاضر خریداران چینی، بیشتر واردات خود را به دلیل کاهش قیمت نفت دوبی در برابر نفت برنت از منطقه خاورمیانه انجام می دهند.

البته ایران به منظور جذب مشتری بیشتر، قیمت فروش رسمی را برای گرید نفت سنگین و «فروزان بلند» در سه ماه سوم جاری میلادی در هر بشکه ۲ سنت در مقایسه با سه ماه دوم سال ۲۰۱۷ میلادی کاهش داده است.

همچنین منبع آگاه دیگر گفت: مجموع صادرات نفت خام ایران در ماه جاری میلادی، به کشورهای آسیایی به ۱.۳ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داشت و در مقایسه با ماه قبل از آن ۳ دهم درصد روند نزولی دارد.

وی در ادامه گفت: مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه جاری میلادی به بازارهای جهانی، ۲.۳ میلیون بشکه در روز خواهد بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۴ درصد کاهش نشان می دهد.

این در حالی است که صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به آسیا، از ماه گذشته میلادی به بعد تقریبا به ۱.۶۵ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است؛ اما این رقم برای کشورهای اروپایی در ماه جاری میلادی در مقایسه با ماه قبل از آن، با ۱۵ درصد کاهش رقم ۶۱۳ هزار بشکه در روز را به خود اختصاص خواهد داد.

صادرات نفت ایران به هند در ماه آگوست در مقایسه با ماه قبل از آن، به دلیل مناقشه بر سر میدان گازی «فرزاد بی» با رسیدن به ۳۱۰ هزار بشکه در روز، ۲۵ درصد کاهش خواهد داشت و کمترین رقم از فوریه سال ۲۰۱۶ میلادی محسوب می شود.

یکی از منابع آگاه گفت: کره جنوبی در ماه جاری میلادی، عنوان دومین مشتری بزرگ نفتی ایران را از آن خود می کند؛ عنوانی که پیش از این در اختیار هندی ها بوده است و این برای اولین بار از ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی خواهد بود که کره جنوبی، به دومین مشتری بزرگ نفتی ایران تبدیل خواهد شد و صادرات نفت ایران به این کشور در حدود ۳۸۰ هزار بشکه در روز می رسد.

بر پایه این گزارش ایران قصد دارد تولید خود را در حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد تا مجموع تولید نفت این کشور تا پایان سال جاری میلادی، به تقریبا ۴ میلیون بشکه در روز برسد.

همچنین تایوان در ماه آگوست به جمع مشتریان نفتی ایران از ماه آوریل به بعد اضافه می شود و سایر کشورهای آسیایی از جمله ژاپن هم واردات نفت ایران را در مقایسه با ماه قبل از آن با ۶ درصد افزایش به ۱۵۷ هزار بشکه در روز خواهند رساند.

در میان کشورهای اروپایی صادرات نفت به ترکیه و ایتالیا هر کدام به ترتیب ۲۵۸ هزار و ۱۲۹ هزار بشکه در روز خواهد بود که صادرات نفت به ترکیه رشد ۷ درصدی نشان می دهد و این رقم برای ایتالیا تقریبا بدون تغییر است.

بر همین اساس، صادرات نفت ایران به امارات متحده عربی در ماه جاری میلادی در مقایسه با ماه قبل با ۳ درصد افزایش به ۱۱۱ هزار بشکه در روز خواهد رسید؛ ضمن اینکه ایران ۲ میلیون بشکه نفت خود را در خشکی ذخیره خواهد کرد.