به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، مهدی حسین نژاد گفت: در گذشته، بیشتر خدمات صندوق به شرکت‌های تعاونی ارائه می شد که طی ماههای اخیر، با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشی از خدمات این صندوق را برای شرکت‌های دانش بنیان، استارت آپ ها و طرح‌های کارآفرینانی که می‌توانند در صنعت و اقتصاد و کشور اثر اهرمی و قوی داشته باشند، مصوب کردیم.

وی افزود: برای این شرکت‌ها انواع ضمانت‌نامه‌ها در صندوق با ۵۰ درصد هزینه سیستم بانکی صادر می شود و علاوه بر آن، صندوق، ضمانت‌نامه‌های اختصاصی این شرکت ها را نیز برای ارائه خدمات بیشتر طراحی کرده است.

حسین نژاد گفت: ضمانت نامه های اعتباری برای طرح های دانش بنیان تا ۵۰۰ میلیون تومان با تضمین۱۰۰% تسهیلات بانکی و بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان تا۸۰ درصد تضمین تسهیلات آنان را به همراه خواهد داشت و ضمانت نامه دیگری نیز برای تامین مواد اولیه شرکت های دانش بنیان و طرح های کار آفرینانه و لیزینگ یا تامین اقساطی تجهیزات نزد ذینفعان آنان تحت عنوان ضمانت نامه معاملات طراحی شده که ۱۰۰درصد مبلغ آن را از این طریق تضمین می‌کنیم و مدل دیگری هم بنام تامین مالی جمعی برای تضمین بودجه مردمی که در طرح های دانش بنیان سرمایه گذاری شده در نظر گرفته‌ایم که برای اطلاعات بیشتر علاقمندان می توانند به سایتwww.cf.cigf.irمراجعه کنند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون افزود: صندوق یک سیستم اعتبارسنجی و رتبه بندی راه اندازی کرده که شرکت های تعاونی را مورد بررسی قرار می دهد و طرح هایی که دارای توجیه اقتصادی و فنی باشند و به طور کل امتیاز بالایی بیاورند، خدماتی با شرایط بهتر و کارمزدهای بسیار اندک دریافت می‌کنند. البته اکنون صندوق به طور متوسط برای طرح های دانش بنیان حدود ۲۵درصد مبلغ ضمانت نامه، تضمین دریافت می کند و برای پروژه هایی با بالاترین رتبه اعتبارسنجی فقط سفته به عنوان تضمین دریافت می کنیم؛ یعنی بطور کل صندوق یک پنجم سیستم بانکی از شرکت های دانش بنیان تضمین دریافت می‌کند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون گفت: در راستای حمایت از شرکت های کارآفرین و دانش بنیان در سیستم بانکی نیز، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی رایزنی های بسیاری را با متولیان این بخش انجام دادند و هم اینک طی بخشنامه ای که بانک مرکزی به بانک ها ارسال کرده، ضمانت نامه صندوق در همه بانک ها مورد تأیید است و قانون معاملات دولتی نیز ضمانت صندوق را مورد تایید قرار داده است، که این امر موجب شده از لحاظ اعتباری شرکت های دانش بنیان با قدرت بیشتری فعالیت کنند چون اغلب این شرکت ها با بسیاری از بانکها و سیستم های اقتصادی کشور طرف معامله نیستند، لیکن صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون با اکثر بانک های کشور طرف معامله است و ضمانت این صندوق مورد وثوق و پذیرش بانک های سراسر کشور است.