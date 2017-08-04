حجتالاسلام علیمحمد رضایی از برگزاری آزمون دوره تربیت داور قرآنی خبر داد و اظهار داشت: تاکنون ۲۳۹ نفر برای شرکت در این آزمون ثبت نام کرده اند.
وی عنوان کرد: دوره آموزشی تربیت داور قرآن کریم در رشتههای تجوید، وقف و ابتدا، صوت، لحن و حسن حفظ برگزار میشود.
رضایی بیان کرد: از مجموع ثبت نام کنندگان ۱۲۷ نفر خواهر و ۱۱۲ نفر برادر بوده اند که در آزمون ورودی شرکت خواهند کرد.
وی اظها رداشت: ۴۴ نفر در رشته صوت، ۴۵ نفر در رشته لحن، ۷۷ نفر در رشته تجوید، ۵۰ نفر در رشته وقف و ابتداء و ۲۳ نفر در رشته حسن حفظ در این آزمون شرکت کرده اند.
رئیس اداره برنامهریزی فعالیتهای قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد یادآور شد: آزمون وردی این دوره در دو بخش کتبی و شفاهی با حضور ثبت نام کنندگان برگزار می شود.
نظر شما