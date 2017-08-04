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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۹

۸۲ نماینده اردنی درخواست اخراج سفیر اسرائیل را امضا کردند

۸۲ نماینده اردنی درخواست اخراج سفیر اسرائیل را امضا کردند

شمار نمایندگان پارلمان اردن که خواهان اخراج سفیر رژیم صهیونیستی هستند، به ۸۲ تن رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، ۸۲ نماینده از مجموع ۱۳۰ نماینده پارلمان اردن با امضای درخواستی اخراج سفیر رژیم صهیونیستی را خواستار شدند.

تامر بینو (تهیه کننده این درخواست) گفت: «این درخواست دو روز پس از حادثه تیراندازی تهیه شده و دو روز پیش به ریاست پارلمان تقدیم شده است».

این نماینده اردنی افزود: «در این درخواست بازگشت سفیر اردن از تل آویو و اخراج سفیر اسرائیل از کشور مطرح شده است». او تأکید کرد: «دولت باید با جدیت به این مسأله رسیدگی کند. در غیر این صورت، نمایندگان باید با قاطعیت واکنش نشان دهند».

بینو افزود: «این درخواست تا هفته آینده به دست دولت می رسد تا به آن پاسخ دهد».

گفتنی است شیوه تعامل دولت اردن با این حادثه موجی از خشم را در جامعه و نیز پارلمان اردن به راه انداخته است.

کد مطلب 4049731

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