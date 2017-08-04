نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که طی امروز و فردا به سبب وزش ملایم باد، خلیج فارس نسبتا آرام خواهد بود.

وی اضافه کرد: همانند روزهای گذشته در برخی از نقاط استان به‌ویژه مناطق مرتفع شرقی استان، افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداری‌های جوی و رعد و برق طی ساعاتی از بعد از ظهر دور از انتظار نیست.

شفیع‌خدایی بیان کرد: برای ساعات آینده آسمان استان کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی و در بعد از ظهر در برخی از مناطق بخصوص مناطق مرتفع شرقی استان افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداری های جوی پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت جهت باد متغیر غالبا جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت در بعد از ظهر گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: طی این مدت ارتفاع موج دریا نیز بین ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر گاهی تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود.

شفیع‌خدایی افزود: فردا زمان مد اول دریا ساعت شش و ۲۲ دقیقه، جزر دریا ساعت ۱۴ و ۲۷ دقیقه و مد دوم ساعت ۲۰ و ۴۱ دقیقه خواهد بود.