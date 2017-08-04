مقاومت قرچک در برابر هیات فوتبال قم متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه تیم فوتسال مقاومت قرچک و هیات فوتبال قم از سری مسابقات هفته ششم لیگ برتر فوتسال ایران در حالی آغاز شد که پیش از این مسابقه تیم فوتسال قدرتمند مقاومت قرچک، از ۴ بازی ۷ امتیاز کسب کرده بود و تیم قعر نشین هیات فوتبال قم نیز تنها یک امتیاز از پنج مسابقه خود کسب کرده و در رده ۱۴ جدول قرار داشت.

دیدار دو تیم مقاومت قرچک و هیات فوتبال قم در سالن شهدای هفتم تیر قرچک، در ساعت ۱۸:۱۵ با حضور ۳۰۰۰ تماشاگر قرچکی آغاز شد و در ابتدای این دیدار علی رهنما در دقیقه ۴ توانست از غفلت حریف بهره برده و گل اول قرچکی ها را به ثمر برساند، پس از پیش افتادن از این تیم، هیات فوتبال قم بازی را تهاجمی کرد و با نمایش دفاع خوب و ضد حملات زهر دار یک گل در دقیقه ۶ به ثمر رساند تا نتیجه در عین ناباوری یک بر یک مساوی ثبت شود.

هیات فوتبال قم با عزم راسخ برای پیروزی بازی را ادامه داد و با پی ریزی حملات گسترده و پر دامنه زود تر از آنچه بتوان فکر کرد و در دقیقه ۱۷ با یک گل پیش افتاد و در ادامه مقاومت کمی جلو کشید اما بازی گلی در برنداشت تا دو تیم با همین نتیجه در نیمه نخست به رختکن بروند.

در نیمه دوم میثم راموز، یکی از بازیکنان هیات فوتبال قم به دلیل برخورد با نرده های کنار زمین از هوش رفت و همین امر سبب توقف مسابقه برای مدتی شد، وی از ناحیه کتف مصدوم شد.

پس از این که بازی ادامه پیدا کرد، مقاومت توانست با گل صابر خوش نما بازی را به تساوی بکشاند، تا هر دو تیم در گل شماری مساوی شوند.

این مسابقه با همین نتیجه به پایان رسید تا مقاومت قرچک و هیات فوتبال قم، هر کدام با یک امتیاز زمین را ترک کنند.

پس از این مسابقه تیم مقاومت قرچک با ۸ امتیاز از ۵ مسابقه در جایگاه ششم و هیات فوتبال قم با ۲ امتیاز از ۶ مسابقه در قعر جدول قرار گرفتند.