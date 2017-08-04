فقط انباردار تجهیزات و امکانات مدیریت بحران و حوادث هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار پیش از ظهر جمعه در آئین افتتاحیه جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی فناوری های نوین شهری با اشاره به اینکه ایران کشوری حادثه خیز است، اظهار داشت: در طول سال های اخیر شاهد حوادث مختلفی بوده ایم که همه مردم از زوایای این حوادث آگاه هستند.

وی تاکید کرد: علی رغم وجود همه تکنولوژی ها و تجهیزات هنوز میزان آسیب های وارد شده در حوادث در کشور قابل توجه است.

به روزرسانی تجهیزات و امکانات در حوزه مدیریت بحران امری ضروری است

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه به روزرسانی تجهیزات و امکانات در حوزه مدیریت بحران امری ضروری است، تصریح کرد: کار اساسی در مدیریت بحران پیش بینی و پیشگیری است و در این زمینه بودجه های کلانی نیز تخصیص می یابد.

وی بکارگیری علم و فناوری در مقابله با بحران ها را امری مهم توصیف کرد و افزود: تنها با استفاده از این ظرفیت می توان شاهد کاهش آثار بلایای طبیعی و مصنوعی بود و نمونه استفاده از این ظرفیت را بارها در کشور ژاپن مشاهده کرده ایم.

نجار در ادامه با تاکید بر اینکه در حال حاضر در کشور ایران تنها انبار دار تجهیزات و امکانات مدیریت بحران و حوادث هستیم، اضافه کرد: بارها مشاهده شده که در حوادث تجهیزات ارسال شده اما امکان استفاده از آن وجود نداشته است.

وی با اشاره به اینکه در تهران و بسیاری از دیگر شهرهای کشور هیچگونه آمادگی برای مقابله با حوادث وجود ندارد، ابراز داشت: برای مثال در حوادثی مانند پلاسکو و همچنین حادثه خیابان جمهوری چنانچه آمادگی خوبی داشتیم خسارت ها کمتر از میزان فعلی بود.

درمان دانش آموزان در حادثه مدرسه شین آباد ۱۶ هزار میلیارد تومان هزینه داشت

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه عدم آگاهی در برخی از حوادث هزینه های سنگینی را به کشور وارد می کند، ابراز داشت: در این زمینه برای مثال در حادثه مدرسه شین آباد به دلیل عدم آگاهی معلم مدرسه تاکنون ۱۶ هزار میلیارد تومان برای درمان این دانش آموزان هزینه شده است و چنانچه اقدام به تخلیه مدرسه می کردند حداکثر ۴۰۰ میلیون تومان هزینه این حادثه بود.

وی با تاکید بر اینکه تدوین آیین نامه و برنامه ریزی در حوزه استفاده از ظرفیت علم و فناوری در بین همه اقشار باید مورد توجه باشد، اضافه کرد: در این راستا استفاده از صاحبان فکر و اندیشه و تبدیل ایده های این افراد به دستور العمل باید مورد توجه باشد.