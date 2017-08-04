به گزارش خبرنگار مهر، عاطف ناصری ظهر جمعه در حاشیه بررسی وضعیت خدماترسانی به مسافران تابستانی به خبرنگار مهر گفت: سرعین جزو نادر شهرهای گردشگری است که به ویژه در تابستان میتوان تا نیمههای شب حضور مسافران را مشاهده کرد.
وی افزود: بر اساس آمار تردد خودرو از محورهای مواصلاتی استان از ابتدای سال جاری بیش از یکمیلیون خودرو وارد شهر سرعین شده که با احتساب چهار سرنشین برای هر خودرو بیش از چهار میلیون مسافر مهمان سرعین بوده است.
فرماندار سرعین تأکید کرد: به طور متوسط شهر سرعین روزانه از ۲۵ هزار مسافر پذیرایی میکند و در مقایسه با وسعت و جمعیت شهر میتوان گفت این میزان خدمات قابل توجه است.
ناصری با اشاره به ارائه خدمات کیفی در سطح شهر سرعین، اضافه کرد: به طور مستمر نظارت و بازرسی از اصناف، آبهای گرم معدنی، مراکز اقامتی و رستورانها انجام میشود.
وی با اشاره به بهبود کیفی خدمات ادامه داد: تاکنون مشکل خاصی در خصوص کیفیت خدمات مراکز اقامتی و تفریحی گزارش نشده است.
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