پارسیان شهر قدس با ۲ گل مغلوب مس سونگون شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال پارسیان شهرقدس که اولین فصل حضور خود در لیگ برتر فوتسال کشور را تجربه می کند، پیش از این مسابقه از چهار بازی خود در این لیگ موفق به کسب چهار امتیاز شده و به طور میانگین از هر بازی یک امتیاز اندوخته است.

در بازی پنجم، شاگردان یحیی زاده در مقابل صدرنشین قدرتمند لیگ برتر یعنی مس سونگون ورزقان قرار گرفتند.

شاگردان بی غم در این مسابقه تنها برای پیروزی به میدان آمدند، چرا که سایه تیم های قدرتمندی مانند گیتی پسند، فرش آراء مشهد و مقاومت قرچک را پشت خود حس می کردند و به خوبی می دانستند، کسب هر ۳ امتیاز این مسابقه برای آن ها چقدر با ارزش است.

در این مسابقه حمید احمدی در دقیقه ۵ با یک گل مس سونگون را پیش انداخت و در ادامه بازی فرهاد فخیم گل دیگر مس را به ثمر رساند تا بازی با همین دو گل به نفع مس سونگون به پایان برسد و جایگاه این تیم در صدر جدول تثبیت شود.

درگیری دو بازیکن مس سونگون و پارسیان شهر قدس سبب وقفه ای در مسابقه در نیمه دوم شد.

شاگردان یحیی زاده نیز از دیدار خانگی دست خالی بازگشتند.

پس از این مسابقه مس سونگون ورزقان با ۶ بازی و ۱۵ امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماند و تیم پارسیان شهر قدس با ۴ امتیاز از ۵ بازی و تفاضل گل منفی ۵ و با توجه به برد شهرداری ساوه مقابل مقاومت البرز در رده ۱۱ جدول قرار گیرد.