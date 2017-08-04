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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۵۴

با حضور ۴ کاندیداصورت می گیرد؛

انتخابات هیأت روستایی و بازی های بومی محلی کردستان برگزار می شود

انتخابات هیأت روستایی و بازی های بومی محلی کردستان برگزار می شود

سنندج - مجمع انتخابات هیأت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان کردستان با حضور چهار کاندیدا روز شنبه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیأت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی کردستان روز شنبه ۱۴ مردادماه در محل اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار می شود.

انتخابات هیأت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی کردستان دهمین مجمعی است که در سال جاری از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان انجام می شود و رئیس هیأت آن از جانب اعضای مجمع تعیین می شود.

این مجمع با حضور چهار کاندیدا انجام می شود و هر کدام برای کسب آراء بیشتر با ارائه برنامه های چهار ساله خود به رقابت خواهند پرداخت.

هوشنگ امینی، علی فتح اله زاده، محمد سلیم کریمی و آزاد محمودیان کاندیداهای حاضر در انتخابات هیأت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی کردستان هستند.

براساس این گزارش، ۱۶ نفر از اعضای مجمع پس از ارائه برنامه ها، کاندیدای مورد نظر را انتخاب می کنند و برای ۴ سال رئیس هیأت استان کردستان را مشخص خواهند کرد.

انتخابات با حضور غلامرضا جعفری رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی کشور و حامد جولائی مدیرکل ورزش و جوانان کردستان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4049751

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